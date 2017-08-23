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رقم الخبر: 201134 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: اقتصاد  
حجم التبادل التجاري الإيراني-الأوروبي يبلغ 9ر9 مليار يورو
خلال النصف الأول من 2017

حجم التبادل التجاري الإيراني-الأوروبي يبلغ 9ر9 مليار يورو

ذكر الموقع الإلكتروني للجنة الأوروبية ان حجم التبادل التجاري بين ايران وأوروبا، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 9ر9 مليار يورو بنمو 94 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2016.

وكان حجم التبادل التجاري بين ايران والإتحاد الأوروبي قد بلغ خلال الفترة من يناير الى يونيو من العام الماضي 1ر5 مليار يورو، فيما ارتفع ذلك خلال الفترة نفسها من هذا العام الى 9ر9 مليار يورو، علماً بأن نمو حجم استيراد أوروبا من ايران عقب إستئناف شراء النفط الايراني في مرحلة مابعد الاتفاق النووي، أدى دوراً هاماً في النهوض بمستوى التجارة بين الجانبين.

واستوردت دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام 2016 بضائع ايرانية بقيمة 54ر1 يورو، حيث ارتفع هذا الرقم الى 5 مليارات يورو خلال المدة ذاتها من العام 2017 بنمو 224 بالمئة. وذكر تقرير الموقع ان صادرات الإتحاد الأوروبي الى ايران بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 9ر4 مليار يورو أي بنسبة نمو 37 بالمئة، بينما كان الإتحاد الأوروبي قد صدّر في النصف الأول من العام 2016 بضائع الى ايران بقيمة 56ر3 مليار يورو.

 
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