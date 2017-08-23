إنطلقت أعمال معرض السجاد اليدوي الإيراني في نسخته الـ26، الأربعاء في طهران، وتستمر حتى 29 أغسطس/ آب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والمناجم وعدد من مسؤولي البرلمان وممثلي المئات من الشركات الإيرانية.

معرض السجاد اليدوي الإيراني الذي يعتبر أضخم معارض السجاد اليدوي في العالم من حيث الجودة والكمية، يقام بحضور أكثر من 700 شركة إنتاجية وتصديرية محلية تنشط في مجال صناعة السجاد اليدوي. ومن المقرر أن يجري عدد من الوفود التجارية الدولية خلال مشاركتهم في المعرض مفاوضات تجارية مع إيران، قائلاً: انه وفقاً لإحصائيات الجمارك الإيرانية، تم تصدير 89 مليون دولار من السجاد إلى الأسواق المستهدفة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري، حيث سجل نمواً بنسبة 7%.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة مستوردة للسجاد الإيراني، كما أنه تم تصدير قسم من هذا السجاد إلى أمريكا خلال العام الماضي.