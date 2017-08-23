  • الأربعاء ٣٠ ذی قعده ١٤٣٨
  • الأربعاء , أغسطس 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201132 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: عربيات  
الخارجية المصرية تلغي اجتماعا بمستشار ترامب بعد تجميد المساعدات الامريكية لمصر

الخارجية المصرية تلغي اجتماعا بمستشار ترامب بعد تجميد المساعدات الامريكية لمصر

أكد مصدران مطلّعان أن الولايات المتحدة قررت عدم منح مصر 7ر95 مليون دولار كمساعدات وتأجيل 195 مليون دولار بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.
وذكرت وكالة (رويترز)، نقلا عن المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القرار يعكس رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، ولا سيما قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة ضد المعارضة.
ولم يصدر بعد أي تعليق على لسان المتحدثين باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول الموضوع.
من جانبها ألغت الخارجية المصرية اجتماعا كان مقررا عقده، أمس الأربعاء، بين مستشار الرئيس الأميركي، غاريد كوشنر ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك بعد وقت قليل من بيان أصدرته وعبّرت فيه عن أسفها لخفض المساعدات الأميركية لمصر بملايين الدولارات.
وأكدت الوزارة أن شكري ألغى لقاءه بكوشنر وآخرين، وفق ما أوردت (أسوشيتد برس).
ويتواجد الوفد الأميركي في القاهرة في إطار جولة شرق أوسطية من أجل دفع جهود السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.
لكن متحدثاً باسم الرئاسة المصرية أعلن بعد ساعات من بيان الخارجية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سيجتمع الاربعاء مع الوفد الاميركي برئاسة مستشار الرئيس الاميركي غاريد كوشنر.
واعتبرت الخارجية المصرية الإجراء الأميركي سوء تقدير لطبيعة (العلاقة الاستراتيجية) التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة. 
وأضافت: إن الإجراء يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري.
 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0613 sec