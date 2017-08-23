وذكرت وكالة (رويترز)، نقلا عن المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القرار يعكس رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، ولا سيما قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة ضد المعارضة.

ولم يصدر بعد أي تعليق على لسان المتحدثين باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول الموضوع.

من جانبها ألغت الخارجية المصرية اجتماعا كان مقررا عقده، أمس الأربعاء، بين مستشار الرئيس الأميركي، غاريد كوشنر ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك بعد وقت قليل من بيان أصدرته وعبّرت فيه عن أسفها لخفض المساعدات الأميركية لمصر بملايين الدولارات.

وأكدت الوزارة أن شكري ألغى لقاءه بكوشنر وآخرين، وفق ما أوردت (أسوشيتد برس).

ويتواجد الوفد الأميركي في القاهرة في إطار جولة شرق أوسطية من أجل دفع جهود السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

لكن متحدثاً باسم الرئاسة المصرية أعلن بعد ساعات من بيان الخارجية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سيجتمع الاربعاء مع الوفد الاميركي برئاسة مستشار الرئيس الاميركي غاريد كوشنر.

واعتبرت الخارجية المصرية الإجراء الأميركي سوء تقدير لطبيعة (العلاقة الاستراتيجية) التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة.

وأضافت: إن الإجراء يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري.