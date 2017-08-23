وقّعت إيران صفقات بمليارات الدولارات مع شركات عالمية بعد إبرامها الإتفاق النووي مع القوى العالمية، ويرى المحللون أن هذه الصفقات ستساعد طهران على تخفيف وطأة أي حظر أميركي جديد، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة (بلومبرغ) الاقتصادية في مقال نشرته يوم الثلاثاء، سلطت خلاله الضوء على الصفقات والمشاريع التي وقعتها طهران خلال الأشهر الـ18 الماضية.

وذكرت (بلومبرغ) ان الجمهورية الاسلامية شهدت بعد رفع الحظر الدولي مطلع العام الماضي في إطار الإتفاق النووي، إقبالاً للإستثمارات الأجنبية، رغم أنها كانت تتوقع أن مستوى الإستثمارات سيكون أكبر. ومع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات ضد طهران وتعبيره عن عدم رضاه من الإتفاق النووي، يبدأ الجدل حول قدرة طهران في مواجهة قيود جديدة.

وتقول الوكالة: ان النقطة الهامة هي أن إيران تلقى دعماً من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لاسيما بعد إستثمار شركات من هذه الدول أموالاً في الجمهورية الإسلامية. ونقلت (بلومبرغ) قول سانام فاكيل، وهي عضو مساعد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد (شاتام هاوس) في لندن: (هناك ضغوط قادمة من المؤسسة التجارية في هذه البلدان للحفاظ على وصولها إلى السوق الإيرانية)، وأضافت: (ان معظم الحكومات تعترف بأن تهميش وعزل إيران لا يصب في مصلحة أحد).

وفيما يلي، لائحة ببعض الصفقات التي أبرمتها إيران مع شركات عالمية خلال الأشهر الـ18 الماضية، والتي قد تساعد طهران في مواجهة أي حظر أميركي جديد:

الطاقة:

- شركة "توتال" بالتعاون مع شركة صينية وقعت عقداً لمدة 20 عاماً وبقيمة 5 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز العملاق (بارس).

- شركة "SKE&S" من كوريا الجنوبية أبرمت إتفاقاً مبدئياً بقيمة 6ر1 مليار يورو مع الشركة الوطنية الإيرانية للبترول والهندسة النفطية لتحديث مصفاة تبريز في شمال غرب إيران.

- تركيا وقعت صفقة مع إيران بقيمة 2ر4 مليار دولار لبناء 7 محطات للغاز الطبيعي في أنحاء مختلفة من ايران.

النقل:

- وقعت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات "رينو" عقداً كبيراً مع إيران لإنتاج 300 ألف سيارة سنوياً، وذلك في إطار مشروع مشترك تبلغ قيمته الإستثمارية 660 مليون يورو.

- مصنع الطائرات "بوينغ" يوقع عقداً مع إيران لتزويدها بـ80 طائرة بقيمة 6ر16 مليار دولار.

- "بوينغ" وقعت إتفاقاً بقيمة 3 مليارات دولار مع الخطوط الجوية الإيرانية "آسمان" لتزويدها بـ30 طائرة من طراز "ماكس 737".

الصناعة:

- إبرام إتفاق أولي بقيمة ملياري دولار لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم في جنوب طهران بين شركة (إيرالكو) الإيرانية و(CREC) الصينية.