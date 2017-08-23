وعد رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، بناء علاقات اقتصادية قوية طويلة الأمد مع إيران والدول الصديقة.

وقال خميس، الثلاثاء، في مقابلة مع قناة (الميادين): ان (علاقتنا مع إيران متجذرة ونحن كدولة نؤمن بأن تكون الأولوية في الاستثمارات للدول التي وقفت مع سوريا). وأضاف: ان (الحكومة تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران وروسيا الداعمين الأكبر لسوريا).

ووقعت الحكومة السورية عدة إتفاقيات إقتصادية مع الجانب الإيراني في عدة مجالات أهمها النفط والغاز. وتزامنت تصريحات خميس مع مشاركة لشركات إيرانية في معرض دمشق الدولي، المقام حالياً، في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية.

ومن المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد السوري، سامر الخليل، بزيارة قريبة برفقة وفد سوري رفيع المستوى إلى طهران، لبحث تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال القطاع الخاص بين البلدين.

إلى ذلك، أعلن مدير عام مكتب الشؤون العربية والأفريقية في مؤسسة تطوير التجارة الايرانية عن ارتفاع حجم صادرات ايران الى سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 شهر آذار/ مارس الماضي)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال فرزاد بيلتن، في تصريح له يوم الثلاثاء: انه بينما كانت قيمة صادرات ايران لسوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 29 مليون دولار، فان قيمة صادرات ايران لهذا البلد ارتفعت الى 58 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي. وأضاف: االمركبات العضوية ومكملات للأدوية والحليب الجاف وقطع غيار التوربينات البخارية وأجهزة التخدير والصنابير وأدوات التعقيم الطبيعي وأجهزة الرادار تشكل أغلب السلع والبضائع التي قامت ايران بتصديرها الى سوريا.

هذا وشهد معرض دمشق الدولي التاسع والخمسون إقبالاً كبيراً على السيارات الإيرانية، فيما شهد المعرض مشاركة واسعة من قبل الشركات الإيرانية في مختلف المجالات.

وقد شاركت في معرض دمشق الدولي شركات تصنيع السيارات الإيرانية مثل (إيران خودرو) و(سايبا) و(عقاب أفشان) و(شهاب خودرو)، إلى جانب الشركات الإيرانية الأخرى. وكان الزائرون لجناح شركات تصنيع السيارات الإيرانية يبحثون في الغالب عن السيارات الأتوماتيكية.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، قال المدير المالي لشركة (سيامكو) الإيرانية السورية أسامة اللو: ان منتجات إيران خودرو تم عرضها في معرض دمشق الدولي بأسعار مخفضة بنسبة 8 بالمائة. وأشار إلى أن السيارات يتم بيعها في المعرض على شكل أقساط بضمان الشركة نفسها، لافتاً إلى أن الأسواق السورية تبحث عن السيارات الأوتوماتيكية وإن هذا النوع من السيارات غير متوفر في منتجات شركة إيران خودرو. وذكر انه تم التخطيط هذا العام لإنتاج 800 سيارة، مشيراً إلى إنه وفي حال تم توفير علبة التروس الأوتوماتيكية فان معدل الإنتاج سيزداد أكثر.

يذكر أن معرض دمشق الدولي إنطلق يوم الخميس 17 أغسطس/ آب الجاري وسيستمر حتى 26 منه وتشارك فيه 43 دولة حول العالم.