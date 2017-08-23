جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير زنكنة بالمبعوث الخاص لوزير النفط العراقي والوفد المرافق له في مقر وزارة النفط الايرانية بطهران الأربعاء، والذي سلمه رسالة تهنئة من وزير النفط العراقي، علي حسين اللعيبي، لمناسبة إعادة إنتخابه وزيراً للنفط في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعلن وزير النفط ان طهران مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعات النفطية والغازية مع العراق. وفيما أكد على دعم وزارة النفط الايرانية لعملية صادرات الغاز الى العراق، قال زنكنة: ان الشركات الايرانية مستعدة لتنفيذ مشاريع صناعية في المجالات ذات الصلة داخل هذا البلد.

من جهته، قدّم رئيس الوفد العراقي الزائر ليث عبدالحسين شاهر، في هذا اللقاء، تقريراً حول عملية التقدم في مجال المحادثات الخاصة بتطوير الحقول المشتركة، متطلعاً الى تنمية التعاون المشترك في كافة المجالات ذات العلاقة بالصناعات النفطية بين الجانبين.

يشار الى أن صادرات الغاز الايراني للعراق بدأت مارس/ آذار 2017 بطاقة تمريرية تبلغ 7 ملايين مترمكعب يومياً الى أن تصل تدريجياً لـ35 مليون مترمكعب باليوم.

على صعيد آخر، أعلن المستشار التجاري الإيراني السابق في العراق عن نمو صادرات السلع الإيرانية إلى العراق بنسبة 5ر6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2017)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال ابراهيم رضازادة: ان قيمة العلاقات التجارية بين البلدين وصلت إلى 6 مليارات و111 مليون دولار في العام الإيراني الماضي، وارتفع الرقم حالياً إلى 12 مليار دولار مع إحتساب الصادرات النفطية والطاقة والخدمات الصحية والطبية والسياحية. وصرح ان صادرات إيران إلى هذا البلد المجاور بدأت منذ إسقاط نظام صدام حسين، وخلال هذه السنوات بلغت قيمة صادرات السلع الإيرانية من 400 مليون دولار إلى 1ر6 مليار دولار، مشيراً إلى انخفاض الصادرات الإيرانية إلى العراق لمدة عام إثر هجوم تنظيم داعش الإرهابي.