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رقم الخبر: 201128 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: محليات  
العميد جزائري: إستفتاء كردستان العراق يتماشى مع السياسات الامريكية في تقسيم الدول

العميد جزائري: إستفتاء كردستان العراق يتماشى مع السياسات الامريكية في تقسيم الدول

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري، ان استفتاء كردستان العراق يتماشى مع السياسات الامريكية في تقسيم الدول.
وأشار العميد مسعود جزائري، حسب ما أفادت وكالة تسنيم للانباء، الى زيارة اللواء باقري الى تركيا، قائلاً: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية أثبتت حتى الآن انها تعارض وتواجه بشدة الارهاب وداعميه في المنطقة، حيث تأتي هذه الزيارة في السياق ذاته.
وأضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى عبر التعاون مع باقي دول غرب آسيا لتجفيف جذور الارهاب بالكامل، لذلك بدأت زيارات الى الدول مما يبعث على الأمل بان تشهد منطقة غرب آسيا الحساسة نور السلام والهدوء.
وحول أسباب تغيير تركيا توجهها حيال محاربة الارهاب في العراق وسوريا وابتعادها عن مواقفها السابقة، قال العميد جزائري: دون شك بعد النجاحات التي حققتها سوريا والعراق في محاربة الارهاب والانتصارات التي تحققت في هذه البلدين، ادركت بعض دول المنطقة انها عبر الاعمال الارهابية والتعاون مع امريكا في مجال نشر الارهاب في المنطقة، لن تحقق اي مصلحة تذكر.
وتابع: دون شك نحن نعارض تواجد المجموعات الارهابية في باقي الدول والمناطق الحدودية وكالسابق سنستمر في مواجهتها.
وحول استفتاء كردستان العراق وتأثيره على دول المنطقة، قال العميد جزائري: نحن نرى هذا الاستفتاء حركة تتماشى مع السياسات الامريكية المبنية على تقسيم دول المنطقة ونعارضها بلاشك.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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