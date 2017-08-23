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رقم الخبر: 201127 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: أسبوع الحكومة فرصة كبرى لزيادة الرصيد الاجتماعي
في اجتماع مجلس الوزراء

الرئيس روحاني: أسبوع الحكومة فرصة كبرى لزيادة الرصيد الاجتماعي

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، الاربعاء، اسبوع الحكومة (الذي يصادف من 24 الى 30 آب/اغسطس) بأنه يشكل فرصة كبرى لزيادة الرصيد الاجتماعي وشرح الخدمات المبذولة الى الشعب.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الاربعاء، قال حسن روحاني: إن تنفيذ البرامج العامة في البلاد وكذلك تلبية المطالب المشروعة للشعب ومطالبه التي تجلت في الإنتخابات الرئاسية، يجب ان تكون في مقدمة برامج الاجهزة التنفيذية، حيث يتم شرحها للشعب في مناسبات من قبيل اسبوع الحكومة.
وقدم روحاني التهنئة ببدء أعمال الدورة الخامسة للمجالس البلدية في المدن والقرى، ووصف نشاط هذه المجالس بأنها تجسيد واضح لاهتمام النظام الاسلامي بحقوق المواطنة ومحورية إرادة الشعب في إدارة شؤون جميع أنحاء البلاد.
وأشار الرئيس روحاني الى تأكيد مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل (ره) والذي تمثل في المادة (100) من الدستور، قائلاً: إن هناك الكثير من المواد الدستورية التي تؤكد على ضرورة تنفيذ البرامج بالتعاون مع ابناء الشعب وممثليهم في المدن والارياف معتبراً ذلك بأنه يمثل فخراً للجمهورية الاسلامية في تحقيق حقوق الشعب والمواطنين. 
وضمن تقديمه الشكر والتقدير للأعضاء في الدورات السابقة للمجالس البلدية وخاصة الدورة الرابعة، اعتبر الرئيس الايراني تزامن بدء أعمال هذه المجالس مع بدء مهام الحكومة الحالية، بأنه فرصة كبرى للإنسجام والتعاون في تنفيذ البرامج بشكل أسرع وتقديم الخدمات للشعب الايراني الشريف وخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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