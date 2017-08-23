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رقم الخبر: 201125 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: دوليات  
إنذار حريق في مترو لندن دون وقوع إصابات

إنذار حريق في مترو لندن دون وقوع إصابات

أعلنت هيئة النقل في لندن، يوم الأربعاء، أن إنذار حريق سمع في محطة "بانك" لكنه لم يتسبب في أي إصابات، وأكدت أن كل الخطوط في المحطة تسير بشكل طبيعي باستثناء خط "دوكلاندس لايت رايلواي".

 وقالت فرقة الإطفاء، إنها تحقق في إنذار حريق وقع في إحدى محطات قطار الأنفاق في قلب الحي المالي بالمدينة، مما أدى إلى إغلاق أحد خطوط نقل الركاب الرئيسية في المدينة. وأورد متحدث أن أربع سيارات إطفاء كانت في الموقع كما تقضي الإجراءات المتبعة في حادث مماثل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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