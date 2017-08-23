إنذار حريق في مترو لندن دون وقوع إصابات أعلنت هيئة النقل في لندن، يوم الأربعاء، أن إنذار حريق سمع في محطة "بانك" لكنه لم يتسبب في أي إصابات، وأكدت أن كل الخطوط في المحطة تسير بشكل طبيعي باستثناء خط "دوكلاندس لايت رايلواي".