قال مسؤولون يوم الأربعاء: إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 42 آخرون عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة قرب مقر الشرطة في إقليم هلمند في أفغانستان.

وقال رئيس شرطة الإقليم عبد الغفار صافي إن الانفجار استهدف تجمعا لأفراد من الجيش والشرطة تجمعوا لاستلام رواتبهم الشهرية في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند. وقال أحد الأطباء لرويترز إن طفلا وامرأتين من السكان المحليين وجنديين قتلوا في الانفجار ونقلت جثامينهم إلى المستشفى بالإضافة إلى أكثر من 40 جريحا مضيفا أن الحصيلة قابلة للارتفاع.