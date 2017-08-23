من جهته أصدر مرصد الأحوال الجوية تحذيرا شديدا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وقال إن من المتوقع وصول "هاتو" إلى البر على بعد نحو 100 كيلومترا غربي هونغ كونغ في فترة بعد الظهر. وأفاد: إذا اقتربت هاتو أو زادت حدتها فإنها ستشكل خطرا كبيراعلى هونغ كونغ.