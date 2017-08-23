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رقم الخبر: 201123 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: دوليات  
هونغ كونغ تتحضّر للعاصفة "هاتو"

هونغ كونغ تتحضّر للعاصفة "هاتو"

تستعد هونغ كونغ لوصول العاصفة المدارية العاتية "هاتو" بإلغاء مئات من الرحلات الجوية وخدمات النقل الأخرى وتوقع إغلاق المدارس ومعظم الشركات في هذا المركز المالي معظم اليوم.

من جهته أصدر مرصد الأحوال الجوية تحذيرا شديدا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وقال إن من المتوقع وصول "هاتو" إلى البر على بعد نحو 100 كيلومترا غربي هونغ كونغ في فترة بعد الظهر. وأفاد: إذا اقتربت هاتو أو زادت حدتها فإنها ستشكل خطرا كبيراعلى هونغ كونغ.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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