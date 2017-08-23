ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون"، أمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب والرؤوس الحربية للصواريخ.

وخلا التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية من التهديدات الحماسية التقليدية ضد الولايات المتحدة، بعد أسابيع من الحدة المتزايدة مما دفع ترامب إلى التعبير عن تفاؤله حيال احتمال التحسن في العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب عن الزعيم الكوري الشمالي خلال خطاب في فينيكس بولاية أريزونا: أحترم حقيقة أنه بدأ يحترمنا.

وأضاف ترامب: ربما، ليس مرجحا ولكن ربما، قد يحدث شيء إيجابي.

وجاء تقرير الوكالة الكورية الرسمية عن زيارة كيم لمؤسسة كيماوية بعد فترة غير طويلة من طرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مبادرة سلام فيما يبدو على بيونجيانج مرحبا بما وصفه بضبط النفس الذي أظهرته كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.

وأشار تيلرسون إلى ما وصفه بضبط النفس الذي تبديه كوريا الشمالية وقال يوم الثلاثاء إنه يأمل في فتح قناة للحوار.

وتجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية سنوية هذا الأسبوع تشمل محاكاة إلكترونية للحرب.

وتستمر هذه التدريبات التي تصفها بيونجيانج بأنها تحضير لغزوها حتى 31 أغسطس آب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم قدم "شكرا خاصا ومكافأة خاصة" للمسؤولين في المعهد ووصفهم بأنهم أبطال.

لكن التوتر بين الدولتين لم يتبدد تماما لا سيما بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على بيونجيانج وتستهدف شركات صينية وروسية وأفرادا لدعمهم برامج الأسلحة في كوريا الشمالية.

وعبرت الصين عن انزعاجها من الخطوة وقالت إن على الولايات المتحدة أن "تصحح على الفور خطأها" المتمثل في فرض عقوبات من جانب واحد على شركات وأفراد صينيين.

ورأت بكين الأربعاء "مؤشرات تهدئة" في الأزمة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي، على الرغم من اعترافها بتعقد الموقف.

وحذرت الصين في المقابل، بأن العقوبات الأميركية الجديدة على شركات وأفراد في الصين، لاتهامهم بالتعامل مع بيونغيانغ، لا تساعد في التوصل إلى حل.