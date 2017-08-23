قال وزير الخارجية النمساوي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبعد بلاده في "اتجاه زائف وخطير" بعيدا عن الشروط اللازمة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "فيلت" الألمانية عن وزير الخارجية سباستيان كورتس قوله، الأربعاء، إن "تعامل أردوغان مع النقاد وأصحاب الآراء المختلفة والأقليات غير مقبول على الإطلاق"، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

وتابع: أن أردوغان "يظهر ملامح ديكتاتورية واضحة".

وتم اعتقال حوالى 50 ألف شخص، وفصل عدد كبير من الوظائف الحكومية في حملة واسعة النطاق عقب محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن كورتس قوله إنه كي تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يتعين عليها أن تظهر احتراما للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف: لم يكن هذا هو الحال لفترة طويلة.