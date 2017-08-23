تعهد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، بأن تعمل بلاده بكل تصميم وإصرار على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو .

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الاحتفال بعيد العلم الأوكراني، عشية وصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الملقب بـ"الكلب المسعور إلى بلاده"، قال بوروشينكو: "سوف نعمل بكل تصميم لتقريب تلك الأيام التي ستصبح فيها أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".

وأضاف: لقد تمكنت أوكرانيا من تنفيذ جميع الإصلاحات اللازمة للحصول لمواطنيها على دخول الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرة.

وتابع: انظروا كيف يتسق لونا علمنا مع لون علم الاتحاد الأوروبي. لقد استطعنا قبل شهرين ونصف انتزاع إمكانية التجوال بحرية في أوروبا، بفضل الإصلاحات التي طبقناها، والحبل على الجرار. اتفاقية الانتساب المبرمة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع من اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن كييف تنتظر على أحر من الجمر وصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، حيث سيحضر عرضا عسكريا تنظمه أوكرانيا غدا الخميس بمناسبة عيد استقلالها الـ26 عن الاتحاد السوفييتي، كما سيلتقي بالرئيس الأوكراني بوروشينكو، ووزير دفاعه ستيبان بولتوراك.

الملفت في استعراض كييف العسكري، أنه سيشارك فيه وللمرة الأولى جنود وضباط تسعة بلدان أعضاء في الناتو.

لقب "الكلب المسعور"، أو "الراهب المحارب" يطلقه على وزير الدفاع الأمريكي الحالي زملاؤه العسكريون، ضربا من ضروب الإشادة بـ"بطولاته" حين قاد اقتحام مدينة الفلوجة العراقية سنة 2004، وتأكيدا على التعقيدات التي رافقت العملية وتطلبت حسب عسكريي واشنطن، "قدرا عاليا من الحنكة العسكرية والبطولة" التي أبداها الكلب المسعور.