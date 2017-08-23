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رقم الخبر: 201116 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 16:38 الاقسام: منوعات  
أقصر رحلة طيران!

أقصر رحلة طيران!

تسعى شركة الطيران الإسكتلندية لوغانير، صاحبة أقصر رحلة طيران في العالم، للعمل بشكل منفرد بعد حوالي ربع قرن من العمل تحت جناح خطوط جوية أخرى. وقد بدأت هذه الشركة التي تتخذ من غلاسكو مقراً لها، بطلاء ذيول طائراتها بالألوان الأسود والأحمر والرمادي وشعار خطوط إسكتلندا الجوية إذ تستعد لإعلان استقلالها في بداية الشهر المقبل.

وقد حصلت لوغانير على العلامة التجارية الخاصة بها بعد عملها لصالح الخطوط الجوية البريطانية من عام 1994 حتى عام 2008 ثم عملت بعد ذلك لصالح مجموعة فيليب البريطانية، وستنتهي صفقة الامتياز معها في 31 من أغسطس في حين تحصل لوغانير على الجزء الأكبر من الإيرادات السنوية الذي يقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني من هذه التعاقدات.

ويقول المدير الإداري للوغانير، جوناثان هينكلز، إنه يمكن للشركة النجاة والنجاح عن طريق الاستفادة من أوراق الاعتماد الإسكتلندية على نطاق واسع.

وأضاف هينكلز، نملك تميزاً قوياً في المرتفعات والجزر في السوق الرئيسية، وسيؤدي هذا إلى نجاحنا.

ومن بين أسطول لوغانير البالغ قوامه 30 طائرة، يُستخدم اثنان من ثمانية مقاعد من طائرات بريتن نورمان آيلاندرس للخدمات داخل جُزر أوركني، بما في ذلك رحلة بمسافة 1.7 ميل بين جزيرة ويستراي وجزيرة بابا ويستراي، وهذا هو أقصر الطرق المجدولة في العالم، مع وقت قياسي يبلغ 57 ثانية في الهواء في مهب الريح.

جدير بالذكر أن ثاني أقصر رحلة جوية في العالم، تطلقها شركة (فلاي نيكي) النمساوية من فينا إلى براتيسلافا بسلوفاكيا، حيث تقطع الطائرة 48 كم خلال عشر دقائق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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