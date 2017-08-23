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رقم الخبر: 201115 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 16:36 الاقسام: منوعات  
كلاب زرقاء تظهر في الهند

كلاب زرقاء تظهر في الهند

أعلنت سلطات مدينة مومباي في الهند، إغلاق شركة صناعية على إثر اتهامها بطرح نفايات ضارة في النهر المحلي، أدت إلى تحويل لون 11 كلبا إلى اللون الأزرق.

وبحسب ما نقلت صحيفة (غارديان) البريطانية، فإن طرح النفايات في نهر المدينة المحلي دون معالجتها، دفع عدداً من السكان إلى تقديم شكوى لدى مجلس (ماهاراشتا) لمراقبة التلوث، لاسيما أن حيوانات كثيرة تسبح فيه.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ لكلاب زرقاء اللون، وتقول الناشطة المدافعة عن حقوق الحيوان، آراتي شوهان (لقد كان صادماً أن نرى فرو الكلاب الأبيض قد تحول إلى الأزرق بالكامل).

وأضافت شوهان التي ترأس خلية للدفاع عن الحيوانات في مومباي أنها طلبت من مجلس مراقبة التلوث اتخاذ قرار بشأن بعض الصناعات الملوثة للبيئة.

وعقب إجراء تحقيق، قام المجلس بإغلاق الشركة بعدما اكتشف أن لنشاطها يدا في تغير لون الحيوانات، إذ لم يعد نشاطها ضارا بالإنسان فقط وبات ينذر بتبعات أكثر فداحة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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