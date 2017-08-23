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رقم الخبر: 201114 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 16:34 الاقسام: منوعات  
رجل اخترق مسمار قلبه!

رجل اخترق مسمار قلبه!

أنقذت العناية الإلهية رجلا أمريكيا من الموت، بعد أن غرس داخل قلبه مسماراً عن طريق الخطأ، واضطر لقيادة سيارته بنفسه إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة (أي بي سي) شيكاغو، كان دوج بيرجسون البالغ من العمر 52 عاما، يقوم ببعض التصليحات في منزله ب‍ولاية ويسكونسن، عندما انطلق مسمار من آلة تثبيت المسامير، ليرتد عن بعض الأخشاب وينغرس في صدره، ولم يكن أحد متواجداً لتقديم المساعدة له، فما كان منه إلا أن قاد سيارته لمسافة 12 ميلاً، ووصل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

وتمكن الأطباء من إزالة المسمار، بعد أن أظهرت الآشعة السينية، أن المسمار كان على بعد ميليمترات من الشريان الرئيسي للقلب، وعاد الرجل إلى حياته الطبيعية بعد أيام من الواقعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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