أقتنص لاعب التايكواندو "آرمين هادي بور" اوّل ميدالية ذهبية للبعثة الايرانية المشاركة بدورة الالعاب الصيفية الجامعية العالمية "يونيفرسياد 2017" المقامة في تايوان.

وتقلد هادي بور الذهبية باليوم الثالث من البطولة (الثلاثاء)، اثر فوزه بالمباراة النهائية 13 - 10 على منافسه الكوري الجنوبي بنهائي نزالات وزن تحت 54 كغم.

يشار الى أن دورة الالعاب الجامعية العالمية انطلقت في تايوان منذ 19 اغسطس/آب بمشاركة اكثر من 141 بلدا، للتنافس بـ 22 لعبة رياضية.

وتضم البعثة الايرانية 18 طالبة و44 طالبا جامعيا للمشاركة بمسابقات الجودو والرماية بالقوس والنشاب و المبارزة والكرة الطائرة ورفع الاثقال والوشو والبدمينتون (كرة الريشة) والتايكواندو.