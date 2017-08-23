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رقم الخبر: 201073 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 12:06 الاقسام: رياضة  
خسارة جديدة لاستقلال في الدوري الايراني الممتاز
وسايبا يخسر امام تراكتور سازي

خسارة جديدة لاستقلال في الدوري الايراني الممتاز

خسر نادي استقلال طهران 2-0 امام ضيفه نادي بديده مشهد في المباراة التي اقيمت عصر الثلاثاء في اطار المرحلة الخامسة من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

اقيمت المباراة على ملعب آزادي بطهران بحضور قرابة نحو 20 الف متفرج وادارها الحكم الدولي علي رضا فغاني.

سجل هدفي الفوز للفريق الزائر، محمد قاضي (15)، وحسين مهربان (73).

وهذه هي الخسارة الثالثة لاستقلال طهران اذ خسر سابقاً امام صنعت نفط آبادان وسايبا كرج بالنتيجة ذاتها 1-0.

وبهذا الفوز صعد نادي بديده مشهد الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 8 نقاط، فيما تجمد رصيد نادي استقلال طهران عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا بانتظار اقامة بقية مباريات المرحلة الخامسة.

كما خسر لاول مرة فريق سايبا امام ضيفه تراكتور سازي بهدفين للاشئ، وانتهت مباراتين اخرتين بالتعادل، حيث تعادل سلبياً في اصفهان كل من سباهان وضيفه سبيدرود، أما في ابادان فقد حقق الفريق الاباداني صنعت نفت هدف التعادل في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة 2 – 2.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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