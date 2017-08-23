  • الأربعاء ٣٠ ذی قعده ١٤٣٨
  • الأربعاء , أغسطس 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201072 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 12:04 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة العالم للمصارعة الرومانية
برصيد 36 نقطة وبدون أي ميدالية ذهبية

ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

احرزت ايران مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية 2017 التي اختمت الثلاثاء منافساتها في باريس، بعد حلولها بالمركز الثاني خلف روسيا، فيما احتلت تركيا المركز الثالث.

وفي منافسات اليوم الثاني، حل المصارع الايراني محمد الياسي بالمركز الرابع لوزن 66 كلغم بعد خسارته امام آتكان يوكسل من تركيا 2-1. واصبح رصيد ايران 36 نقطة.

وكانت ايران قد حصدت الاثنين 3 ميداليات برونزية عبر محمد علي كرائي (71 كلغم)، سعيد عبدولي (75 كلغم) و(حسين نوري (85 كلغم).
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0752 sec