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|رقم الخبر: 201072
|تاريخ النشر: آب 23, 2017
|الوقت: 12:04
|الاقسام: رياضة
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برصيد 36 نقطة وبدون أي ميدالية ذهبية
ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة العالم للمصارعة الرومانية
احرزت ايران مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية 2017 التي اختمت الثلاثاء منافساتها في باريس، بعد حلولها بالمركز الثاني خلف روسيا، فيما احتلت تركيا المركز الثالث.
وفي منافسات اليوم الثاني، حل المصارع الايراني محمد الياسي بالمركز الرابع لوزن 66 كلغم بعد خسارته امام آتكان يوكسل من تركيا 2-1. واصبح رصيد ايران 36 نقطة.
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