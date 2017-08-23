برصيد 36 نقطة وبدون أي ميدالية ذهبية ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة العالم للمصارعة الرومانية احرزت ايران مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية 2017 التي اختمت الثلاثاء منافساتها في باريس، بعد حلولها بالمركز الثاني خلف روسيا، فيما احتلت تركيا المركز الثالث.