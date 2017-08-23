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رقم الخبر: 201071 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 12:03 الاقسام: رياضة  
برسبوليس يحرز تعادلاً بطعم الفوز وينعش الآمال الكروية في ايران
بتبديلات برانكو انقلبت الموازين

برسبوليس يحرز تعادلاً بطعم الفوز وينعش الآمال الكروية في ايران

عاد برسبوليس الى اجواء المباراة في الدقيقة 71 عندما سجل المدافع المتألق شجاع خليل زاده هدفاً من ضربة رأس لتصبح النتيجة 1 – 2 ويعيد الآمال لمشجعي الاحمر الطهراني وعشاق الكرة الايرانية.

تعادل نادي برسبوليس الايراني مع نادي الاهلي السعودي 2-2 في مباراة ذهاب دور ربع النهائي بدوري ابطال آسيا لكرة القدم التي اقيمت مساء الثلاثاء في مسقط.

تقدم الاهلي السعودي بهدف سجله السوري عمر السومة في الدقيقة الثانية من الشوط الاول، واضاف الهدف الثاني ليوناردو دوسوزا في الدقيقة  58 من الشوط الثاني، الا ان برسبوليس تمكن من معادلة النتيجة بهدفين حملا توقيع خليل شجاع زاده في الدقيقة 71 وغادوين منشا في الدقيقة 84.

واشهر الحكم الاردني ادهم خادمة، البطاقة الصفراء لاثنين من لاعبي الاهلي السعودي سعيد المولد وحمدان الشمراني، كما نال لاعب برسبوليس خليل شجاع زاده البطاقة الصفراء.

ومن الجدير بالذكر ان الفارق في المباراة والذي قلب موازينها هي التبديلات التي اجراها كلا المدربين، حيث اجرى المدرب الاوكراني ثلاث تبديلات اثرت سلباً على مستوى الفريق السعودي، بالعكس من ذلك فقد اجرى مدرب برسبوليس الكرواتي برانكو ثلاثة تغييرات قبلت موازين المباراة رأساً على عقب، حيث اشرك كل من النيجيري منشا والايراني كمال كاميابي نيا والعراقي بشار رسن بدلا من كل من مهدي طارمي وفرشاد احمد زاده ومحسن مسلمان.

وتقام مباراة العودة في ابوظبي (تعتبر ارض الاهلي السعودي) يوم 21سبتمبر/ ايلول القادم.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء - الوفاق خاص
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