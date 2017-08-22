وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية الثلاثاء، أن المخبأ يحتوي على قاذفات صواريخ ورشاشات ومسدسات بالأضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من عيارات مختلفة وكمية من المخدرات.

من جانب آخر أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية (حكومية تتبع وزارة المالية)، الإثنين، أن العجز التجاري للجزائر تراجع خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 إلى 17ر6 مليار دولار.

وأضافت الجمارك، في بيانات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن العجز التجاري انخفض بـ44ر4 مليار دولار، أي بنسبة 42 بالمائة، مقارنة خلال نفس الفترة من 2016، حيث سجل 61ر10 مليار دولار. وارتفعت الصادرات إلى 71ر20 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، مقابل 55ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، بحسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك (حكوميين).