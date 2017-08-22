وذكرت الصحيفة أن حاشية الملك السعودي خلال تلك العطلة تضم أكثر من ألف شخص، وجرى حجز أماكن لإقامة وزراء، ومستشارين، وأقارب للملك في أفخم فنادق المدينة.

وأضافت أن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني كان في استقبال الملك السعودي في مطار "طنجة" يوم 24 يوليو/تموز الماضي، قبل أن يتوجه إلى قصره الصيفي الذي بُني لهذا الغرض على مساحة 74 فدانا.

وتابعت الصحيفة أنه في عام 2016، أُجريت أعمال تجديد كثيرة لهذا القصر، بما في ذلك إضافة مبانٍ جديدة، ومهابط لطائرات الهليكوبتر، وخيمة علوية كبيرة لاستضافة الضيوف والترفيه عنهم.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مجمع الملك سلمان في طنجة الذي يقع بالقرب من "رأس سبارطيل" فوق شاطئ "الجبيلة"، يضم مرافقه الطبية الخاصة أيضًا ومطاعمه الفاخرة.