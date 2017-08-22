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رقم الخبر: 201066 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 20:07 الاقسام: عربيات  
أسانج ينتقد قناة العربية نت ويتهمها بـ"فبركة" الأخبار

أسانج ينتقد قناة العربية نت ويتهمها بـ"فبركة" الأخبار

انتقد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ما وصفها بالفبركات والأخبار المزيفة، التي تنشرها شبكة العربية بشأن الأزمة مع قطر.

ونشر أسانج تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقة بصورة لمقال نشره موقع "العربية نت"، الاثنين 21 أغسطس/آب 2017، نقل معلومات مغلوطة عن صحيفة "الديلي تلغراف"، تقول أن موقع "ويكيليكس" امتنع عن نشر مراسلتين بعد مفاوضات مع قطر، التي طُلب منها مبالغ مالية ضخمة مقابل عدم نشر المراسلات التي تحتوي على معلومات خطيرة، حول لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، والتحريض ضد مصر وشعبها.

ولفت أسانج في تغريدته إلى أن شبكة "العربية" التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، تنشر على نحو متزايد معلومات مفبركة مع استمرار النزاع بين الإمارات وقطر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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