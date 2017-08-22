ونشر أسانج تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقة بصورة لمقال نشره موقع "العربية نت"، الاثنين 21 أغسطس/آب 2017، نقل معلومات مغلوطة عن صحيفة "الديلي تلغراف"، تقول أن موقع "ويكيليكس" امتنع عن نشر مراسلتين بعد مفاوضات مع قطر، التي طُلب منها مبالغ مالية ضخمة مقابل عدم نشر المراسلات التي تحتوي على معلومات خطيرة، حول لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، والتحريض ضد مصر وشعبها.

ولفت أسانج في تغريدته إلى أن شبكة "العربية" التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، تنشر على نحو متزايد معلومات مفبركة مع استمرار النزاع بين الإمارات وقطر.