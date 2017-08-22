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|رقم الخبر: 201064
|تاريخ النشر: آب 22, 2017
|الوقت: 19:56
|الاقسام: عربيات
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قتيل و4 جرحى للجيش اللبناني بانفجار لغم في جرود عرسال
القوات المشتركة تطلق المرحلة الثالثة من معركتي تطهير الجرود ضد "داعش"
* ميشال عون يوقّع قانوني زيادة الأجور والضرائب
أطلق الجيش اللبناني، صباح الثلاثاء، المرحلة الثالثة من معركة "فجر الجرود" التي تهدف إلى استعادة السيطرة على ما تبقى من مواقع تنظيم "داعش" التكفيري في الجهة اللبنانية من الحدود مع سوريا.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية شرع الجيش اللبناني عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين، في قصف مكثف بالمدفعية والراجمات الصاروخية لمواقع تنظيم "داعش" في ما تبقى من مناطق تحت سيطرته في جرود رأس بعلبك والقاع.
وكان الجيش اللبناني أعلن، الاثنين، أن وحداته أحكمت السيطرة على ثلثي المنطقة التي كان يسيطر عليها مسلحو "داعش"، داخل الحدود اللبنانية، والتي تقدر مساحتها بنحو 120 كيلومتراً.
وقالت مصادر عسكرية لبنانية أن اليوم الثالث من معركة "فجر الجرود" شهد عملية مسح واسعة لنزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها "داعش"،
وأعلن الجيش اللبناني، في بيان أصدره صباح الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح، خلال تفكيكهم عبوة ناسفة في منطقة العمليات في جرود بلدة عرسال، ليرتفع بذلك عدد القتلى العسكريين إلى أربعة، وذلك بعد مقتل ثلاثة جنود في انفجار لغم أرضي الاثنين.
وأثمر التقدم العسكري سيطرةً على مرتفع شعبة صدر بيت بدران غرب جبل الموصل، وادي شعبة حرفوش، شعبة البطيخ والمصطبة.
وفي المحور الشمالي، سيطر مجاهدو المقاومة والجيش السوري على مرتفع شعبة عجلون الكبير الذي يبعد جنوبا عن مرتفع قرنة عجلون حوالي 1 كم ويشرف على معبر سن فيخا المعبد بالاسفلت الذي يصل البريج بالقاع إضافة لاتصاله بمعبر ميرا، إضافة للسيطرة على مرتفع وادي حوراتة.
في هذا السياق، عثر الجيش السوري ومجاهدو المقاومة على أجهزة الاتصال اللاسلكي لغرفة اشارة "داعش" بينها أجهزة مشفرة إضافة إلى العثور على أسلحة متوسطة وثقيلة خلال التقدم في المحور الجنوبي بجرود القلمون الغربي.
وفي سياق غير متصل وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، قانوني زيادات أجور القطاع العام والزيادات الضريبية المرتبطة بها، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وقالت الوكالة: ان عون (وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقاً للأصول الدستورية).
وكان الرئيس اللبناني قد أجل توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي على خلفية مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال بشأن تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد اللبناني. وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات، وقدرت الحكومة أنه سيكلف نحو 800 مليون دولار أو 2ر1 مليار دولار إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد. وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11%، وضريبة الشركات من 15 إلى 17%.
واندلعت احتجاجات هذا العام بسبب الزيادات الضريبية التي تهدف إلى تمويل زيادات الأجور. وفي الأسابيع الأخيرة تظاهر بعض العاملين في القطاع العام أيضاً وطالبوا الرئيس عون بتوقيع القانونين.
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