أطلق الجيش اللبناني، صباح الثلاثاء، المرحلة الثالثة من معركة "فجر الجرود" التي تهدف إلى استعادة السيطرة على ما تبقى من مواقع تنظيم "داعش" التكفيري في الجهة اللبنانية من الحدود مع سوريا.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية شرع الجيش اللبناني عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين، في قصف مكثف بالمدفعية والراجمات الصاروخية لمواقع تنظيم "داعش" في ما تبقى من مناطق تحت سيطرته في جرود رأس بعلبك والقاع.

وكان الجيش اللبناني أعلن، الاثنين، أن وحداته أحكمت السيطرة على ثلثي المنطقة التي كان يسيطر عليها مسلحو "داعش"، داخل الحدود اللبنانية، والتي تقدر مساحتها بنحو 120 كيلومتراً.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية أن اليوم الثالث من معركة "فجر الجرود" شهد عملية مسح واسعة لنزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها "داعش"،