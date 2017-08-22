أفادت مصادر سياسية يمنية باتفاق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وأنصار الله على التهدئة ووقف السجالات الإعلامية، ومعالجة الخلافات بعيداً عن الخطاب المتشنج.

ولفت صالح في لقاء جمعه بعدد من كبار مشايخ اليمن، إلى "أهمية الحفاظ على وحدة الصف وتكاتف الجهود لمواجهة التحدّيات وفي مقدمتها العدوان"، مضيفاً أن "حزب المؤتمر الشعبي العام حريص على صلابة وتماسك ووحدة الموقف الوطني، وعلى الشراكة الوطنية بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم".

وشدد على ضرورة "مواجهة العدوان والتصدّي لكل محاولات النيل من هذه الشراكة الوطنية، التي تقوم على أساس من الشعور بالمسؤولية الوطنية الجسيمة لطرفي الشراكة" مؤكداً أن "أبناء اليمن يرفضون كل أنواع الذل والإستسلام والوصاية والإملاءات من أي جهة كانت".

من جهته قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد إن "الدولة لن تسمح بانزلاق اليمن إلى أي منزلق يخدم العدوان".

كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية الوطن والعاصمة من الإستهداف بالتفجيرات والمفخخات وما حققته الشراكة الشعبية وأبناء القبائل ووجهاء اليمن في هذا الجانب من إنجازات يجب الحفاظ عليها كواحدة من الجبهات الهامة التي لا تقبل المساومة أو التفريط فيها.

ميدانياً نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء، عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة بيت دبوة بمديرية عسيلان بشبوه.

واكد مصدر عسكري تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

ودمرت قوات الجيش واللجان آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بمنطقة الصفراء.

كما لقي جنديان سعوديان مصرعهما، الثلاثاء، برصاص قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية، بالتزامن مع قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" بأن وحدات القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص جنديين سعوديين في موقع المعريضة العسكري بجيزان.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في الشرحاي، وفي مركز نعشاو العسكري السعودي.

وكان جندي سعودي قد لقي مصرعه، الاثنين، برصاص وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية في موقع الزقيلة بجيزان.

إلى ذلك قتل 3 عناصر من قوات الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي وجرح 8 آخرين إثر غارة خاطئة لطائرات التحالف السعودي استهدفتهم في وادي الربيعة بمديرية صِرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن، بالتزامن مع استمرار المواجهات على الأرض بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى بوادي الرَبيعة ومنطقة المَخْدَرة وجنوب تبة المطار بالمديرية ذاتها.

وأفاد مصدر عسكري يمني بمقتل 4 عناصر من قوات هادي برصاص قناصة الجيش واللجان في وادي صَالة شمالي شرق مدينة تعز جنوبي اليمن، وذلك بعد ساعات من إحراز الجيش واللجان الشعبية تقدماً بمديرية الصّلو جنوب تعز، حيث أعلن الجيش واللجان الشعبية عن سيطرتهما على منطقتي الصِيار والشّبكة وعدد من التلال في المديرية، بعد مواجهات عنيفة مع قوات هادي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفق مصدر عسكري تزامناً مع استمرار قوات الجيش واللجان الشعبية المكونة من أفراد وصف ضباط اللواء 201 ميكا والمسنود باللجان الشعبية تمشيط الجيوب المتبقية لقوات الرئيس هادي في المديرية، هذا وأفاد مصدر عسكري يمني عن وقوع غارات جوية من قبل طائرة من دون طيار استهدفت مديرية الوازعِيّة جنوب غرب تعز جنوب اليمن.

كما استمرت مقاتلات التحالف السعودي بشن غاراتها على محافظة حجة غرب اليمن، حيث استهدفت بـ 15 غارة جوية مديريتي حَرَض ومِيدي الحدوديتين مع السعودية، في ظل استمرار القصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي والتحالف من جهة أخرى على امتداد الشريط الحدودي.

وفي جبهة ما وراء الحدود اليمنية السعودية، ذكر مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي والجنود السعوديين خلال إحباط الجيش واللجان محاولة تقدمهم باتجاه جبل سَبَحْطل في منطقة الثَعبان الحدودية من جهة عسير السعودية، مضيفاً بأن محاولة تقدم قوات هادي والجنود السعوديين التي أحبطها الجيش واللجان تعد الثانية منذ صباح الإثنين، في منطقة الثعبان الحدودية بين محافظتي صعدة اليمنية وعسير السعودية، كما قتل جندي سعودي برصاص قناصة الجيش واللجان في موقع الدُخان بجيزان السعودية.