استشهد 42 مدنياً بينهم 19 طفلاً و12 إمرأة الإثنين في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على عدة أحياء في مدينة الرقة شمال سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري المعارض.

وذكر المرصد السوري الثلاثاء أن أعداد الخسائر البشرية تواصل ارتفاعها في مدينة الرقة، نتيجة القصف المستمر لطائرات التحالف على مناطق سيطرة داعش في المدينة، حيث ارتفع إلى 27 على الأقل بينهم 7 أطفال دون سن الـ 18، و6 مواطنات، عدد الشهداء الذين وثّق المرصد استشهادهم الأحد الماضي جراء الغارات على منطقة حارة البدو ومناطق أخرى في محيط المدينة، ليرتفع العدد إلى 125 مدنياً بينهم 40 طفلاً دون سن الـ 18، و25 مواطنة فوق سن الـ 18، عدد الشهداء حتى الثلاثاء، فيما لا تزال أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، ووجود مفقودين لا يعلم ما إذا كانوا استشهدوا أم أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

ويترافق ارتفاع أعداد الشهداء مع اشتباكات عنيفة تشهدها الرقة، بين "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالقوات الخاصة الأميركية من جانب، وعناصر داعش من جانب آخر، على عدد من الجبهات في المدينة القديمة، وفي محيط الأحياء الواقعة بوسط المدينة.

وذكر المرصد المعارض نقلاً عن "مصادر موثوقة" أن قوات سوريا الديمقراطية تفشل في تحقيق تقدمات جديدة، نحو مركز المدينة، نتيجة لكثافة الألغام التي زرعها داعش.

وشهدت مدينة الرقة خلال الاثنين والثلاثاء استمرار حركة نزوح وفرار المدنيين من مناطق سيطرة التنظيم باتجاه مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، إذ تمكن عشرات المدنيين من الفرار نحو مناطق بعيدة عن القصف والقتل والاشتباكات، مع ازدياد سوء الحالة الإنسانية والمعيشية للمدنيين داخل مناطق سيطرة التنظيم.

وكان نشطاء كشفوا على صفحات إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن مجزرتين ارتكبهما التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال الأيام الماضية، الأولى أسفرت عن سقوط 41 شهيداً استهدفت مسجداً في قرية الجزاع بريف الحسكة الجنوبي الشرقي. والثانية في الرقة بحارة البدو راح ضحيتها أكثر من 40 مدنياً.

وكان التلفزيون السوري قال إن طائرات التحالف الأميركي نفذت غارات الأربعاء الماضي على قريتي الطيانة والجلاء في ريف دير الزور الشرقي أدت إلى إصابات في صفوف المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وطالبت الخارجية السورية الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الحل الفوري لهذا التحالف أو الانسحاب منه بسبب الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق المواطنين السوريين، ولأنه تأسس دون طلب من الحكومة السورية وخارج إطار الشرعية الدولية.

ميدانياً سجل الجيش السوري وحلفاؤه الثلاثاء، إنجازاً جديداً في ريف حماه الشرقي، تمثل في قضائهم على آخر بؤر تنظيم "داعش" الإرهابية، وبسط سيطرتهم على تلة المحصة الاستراتيجية القريبة من قرية جنى العلباوي شمال بلدة عقيربات، والتي تشكل المقر الرئيس للتنظيم الإرهابي في ريف حماه الشرقي.

وفي التفاصيل، قامت القوات السورية بتمشيط التلة بشكل كامل حيث فكّكت عشرات العبوات الناسفة والألغام، وعثرت على العديد من الأنفاق والمقرات للمجموعات الإرهابية، وصادرت ما بداخلها من أسلحة وذخيرة تركها الإرهابيون قبل فرارهم جنوبًا باتجاه قرية جنى العلباوي وبلدة عقيربات.

وتعد السيطرة على تلة المحصة خطوة مهمة باتجاه تحرير الجيش وحلفائه بلدة جنى العلباوي من إرهابيي "داعش"، ومن ثم التقدم جنوبا باتجاه بلدة عقيربات وباقي القرى المجاورة.

وتخوض وحدات الجيش عملياتها العسكرية البرية شرق سلمية بتغطية ودعم جوي كثيف من الطيران الحربي السوري الذي قصف خلال الساعات الـ 24 الماضية العديد من أوكار إرهابيي "داعش" في قرية جنى العلباوي وكبدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

تجدر الإشارة إلى أنّ" وحدات الجيش السوري أنجزت بالتعاون مع الحلفاء يوم الجمعة الماضي المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية في اتجاهات ريف الرقة الجنوبي الغربي وريف حماة الشرقي وريف حمص الشرقي، لتحكم بذلك الطوق على من تبقى من إرهابيي "داعش" في منطقة عقيربات في ريف حماة الشرقي.

هذا وعبرَ التنسيق الوثيق والخطط الاستراتيجية، عمل الجيش السوري وحلفاؤه في عمق البادية السورية على تأمين تحركاتهم نحو مدينة دير الزور، التي بات طريقها سالكًا بعد فتح البوابات الجنوبية، والجنوبية الغربية، والشمالية الغربية، وإزالة خطر أية هجمة محتملة لإرهابيي "داعش" الذين باتوا محاصرين في ريفي حمص وحماه.

والطريق نحو دير الزور المحاصرة بات سالكا بمعظمه بعد حصار "داعش" في ريفي حماه وحمص الشرقيين، وتثبيت النقاط في جبل الفاسدة جنوب شرق إثريا، واستعادة بلدة الحميمة التي تشكل الخط الفاصل من الاتجاه الجنوبي.

وفي هذا السياق، قال مصدرٌ عسكري سوري أنّ "حصار إرهابيي "داعش" في ريفي حمص وحماه الشرقيَّيْن تمّ عبر استراتيجية عسكرية بدأ الجيش باتباعها منذ معاركه في ريف حلب الشرقي وشرق تدمر، حين كان سلاح الجو السوري والروسي مواكبًا لتحركات إرهابيي "داعش" الذين أُفسِحَ لهم المجال للتوجه نحو أرياف حمص وحماه وديرالزور من جنوب الرقة، واستهدف سلاح الجو الروسي رتلا كبيرًا لـ"داعش" كان متوجها نحو قواعد إرهابييه في تدمر ومحيط قاعدة الـ T4".

وتابع المصدر "استهدف سلاح الجو السوري والروسي بغارات مكثفة أرتال إرهابيي "داعش" التي كانت خارجةً نحو ريف حمص منعتهم من الاقتراب من تدمر، وأكمل الجيش السوري معادلة تلك المرحلة، واستكمل عملياته العسكرية وهجماته الواسعة لتشتيت إرهابيي "داعش" في البادية، وعزلهم وقطع خطوط إمدادهم في ريفي حمص وحماه".

وأكد المصدر العسكري أنّ "الجيش السوري وحلفاؤه حققوا تقدما مهما جديدا في بادية حمص الشرقية، حيث سيطرت قواتهما على بلدة حميمة التي كانت مقرا أساسيا لتنظيم "داعش" الإرهابي على حدود دير الزور الإدارية من الاتجاه الجنوبي".

وتأتي أهمية السيطرة على البلدة بحسب المصدر العسكري إلى أنّها تعتبر الخط الفاصل لقوات الجيش السوري بين ريفي حمص ودير الزور المحاصرة، حيث ستشكل البلدة قاعدة انطلاق القوات الثالثة بعد السخنة وريف الرقة الجنوبي الشرقي نحو عُمق بادية ديرالزور.

ولفت المصدر العسكري إلى أنّ "الضغط الكبير الذي يمارسه الجيش على إرهابيي "داعش" في مختلف الجبهات سمح للقوات المتمركزة في شرق محطة الـT3 بالتحرك بشكل كبير حتى الحدود العراقية، ما يُؤمّنُ ظهر القوات المتقدمة في حميمة ومحيط السخنة ويُؤمّن خطوط إمدادها الخلفية للبدء بالتحرك نحو ديرالزور".

من جهة اخرى وفي خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التوتر شمال مدينة حمص، استهدفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية المنازل في القرى المجاورة فجر أمس الثلاثاء.

وبحسب ما أفادت وكالة "سانا" السورية الإخبارية، فقد استهدفت المجموعات المسلحة المنتشرة في منطقة المشروع قرب قرية الغنطو شمال مدينة حمص، بالقذائف الصاروخية قرية قنية العاصي المجاورة، ما تسبب بإصابة امرأة بجروح.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة خفض التوتر شمال مدينة حمص مطلع الشهر الجاري، انتهكت المجموعات الإرهابية مرات عدة الاتفاق، كان آخرها السبت الماضي حيث قصفت بقذيفتين صاروخيتين حي الزهراء السكني في مدينة حمص، ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة 20 مدنيا بجروح.