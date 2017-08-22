شدد مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية، محمد مهدي أكر، على أهمية زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرنية اللواء محمد باقري الى تركيا وقال ان الحل الوحيد لتسوية الازمات في العراق يجب ان يكون في اطار الدستور العراقي وان على اربيل اعادة النظر في تنظيمها الاستفتاء على الاستقلال.

وفي مقابلة اجرتها معه وكالة مهر للانباء تطرق مهدي اكر، إلى عدة قضايا هامة بما فيها العلاقة بين ايران وتركيا والتقدم الملحوظ في هذا المجال، وأضاف قائلاً: كما تشكل هذه الزيارة فرصة مناسبة لإستتاب الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون والعمل المشترك بين دول المنطقة بما فيها ايران وتركيا.

وفي ما يتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في قضية الحدود وضبطها قال أكر: إن أمن الحدود له أبعاد مختلفة وإن الجدار الاسمنتي الذي نقوم ببنائه في جانب من حدودنا مع إيران أمر هام فهو يزيد من أمن واستقرار حدودنا حيث أن الهدف من هذا المشروع هو مواجهة الارهاب والتهريب الذي قد يتم عبر حدودنا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعن الخطوات المحتملة التي قد تقدم عليها ايران وتركيا في الرد على استفتاء اقليم كردستان، قال المسؤول التركي لوكالة مهر للأنباء: إن قرار حكومة الاقليم اجراء هذا الاستفتاء لن يحل أي من مشاكل الاقليم بل يعمق ويزيد من حجم الأزمات والمشاكل التي يعاني منها العراقيون قاطبة.

واضاف: نحن نطلب من ساسة العراق وحكام اقليم كردستان أن يحلوا الخلافات بين بغداد وأربيل عبر الحوار والتفاوض وعلى أساس الدستور العراقي ليتجنبوا المشاكل والأزمات المحتملة.