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رقم الخبر: 201059 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: محليات  
الاركان العامة: الاستكبار العالمي يسعى للقضاء على قدرات ايران الصاروخية

الاركان العامة: الاستكبار العالمي يسعى للقضاء على قدرات ايران الصاروخية

اكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في بيان لها، ان الاستكبار العالمي يسعى من خلال تمرير انواع المؤامرات والحظر والمخططات المشؤومة الى القضاء على الصناعة الدفاعية لايران ولاسيما قدراتها الصاروخية.
واعتبر البيان، الذي صدر بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، الانجازات العملاقة والقيمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في النهوض بالقدرات الدفاعية والردعية بانها ثمرة الثقة بالنفس والارادة الوطنية لأبناء هذا البلد.
واوضح البيان بان الانجازات وتقدم ابناء الشعب في مختلف المجالات الصاروخية والتسليحية والفضائية وتصميم وانتاج انواع المعدات العسكرية بما يتناسب مع الحاجة الدفاعية للبلاد ووفقا لآخر التقنيات والمواصفات العالمية اوصلت البلاد الى مرحلة الاكتفاء الذاتي التي تسمح برفع اقتدار القوات المسلحة مهما كانت الظروف.
واكد بيان الاركان العامة للقوات المسلحة ان اميركا باعتبارها العدو الرئيسي للجمهورية الاسلامية الايرانية ومظهر الظلم والسلطوية في العالم تعلم جيدا ان تقدم واستقلال واكتفاء ايران باعتبارها انموذج بارز للدول المتحررة والمسلمة سيمكنها من ان تزعزع هيبة القدرة الخاوية لنظام السلطة والاستكبار.
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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