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رقم الخبر: 201058 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 19:18 الاقسام: محليات  
لقاء وفد من حركة التغيير في كردستان العراق بالسفير الإيراني

لقاء وفد من حركة التغيير في كردستان العراق بالسفير الإيراني

إلتقى وفد من أعضاء تكتل حركة التغيير في البرلمان العراقي، الثلاثاء، مع السفير الإيراني في العراق.
وبحث الوفد الذي كان يترأسه (امين بكر) مع السفير الإيراني في العراق، ايرج مسجدي، علاقة اقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية.
كما بحث الجانبان الإستفتاء العام الذي تتطلع اليه بعض الأحزاب الكردية في شمال العراق. 
وفي وقت سابق اجتمع وفد سياسي من كردستان العراق مع السفير الايراني في بغداد، كان قد جاء إلى بغداد لاجراء محادثات مع الحكومة المركزية العراقية حول قضايا اربيل.
وكان مسجدي قد اكد خلال لقائه السابق بوفد كردي كان يترأسه روز نوري شاويس، ان ايران تعتقد بضرورة تسوية الخلافات الراهنة بين أربيل وبغداد عن طريق التفاوض والحوار السلمي وهي تدعم كافة المفاوضات في هذا الجانب. 
وتجدر الإشارة، الى ان حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكرديتين تعدان من الأحزاب المعارضة الرئيسية في كردستان العراق للدعوة العامة التي وجهها مسعود بارزاني لإجراء الإستفتاء العام في 25 أيلول/سبتمبر المقبل حول انفصال كردستان عن العراق.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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