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رقم الخبر: 201057 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يعين قائداً جديداً للجيش ومساعداً لرئيس هيئة الأركان الايرانية

قائد الثورة يعين قائداً جديداً للجيش ومساعداً لرئيس هيئة الأركان الايرانية

أصدر قائد الثورة الاسلامية قرارين عيّن بموجبهما اللواء سيّد عبدالرّحيم موسوي قائدا للجيش الايراني واللواء عطاء الله صالحي مساعداً لقائد هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.
وورد في قرار قائد الثورة الذي صدر الاثنين والخاص بتعيين عبد الرحيم موسوي قائدا للجيش، انه بالنظر الى الالتزام والكفاءة والتجارب فقد تم تعيينه قائدا عاما لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وترفيع مرتبته العسكرية الى درجة لواء.
واضاف، انه بالنظر الى الاحتياطي الهائل من الكوادر الانسانية ذات الكفاءة والايمان في الجيش والتجارب المكتسبة في مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثماني التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) وما بعدها، فانه من المتوقع خلال القيادة الجديدة إيجاد قفزة نوعية وثورية والإسراع في الإرتقاء بالطاقات والجهوزية القتالية والسمو المعنوي وتعزيز اليقظة والوعي وسد الحاجات المعيشية وتنمية التعاون مع الفصائل الأخرى للقوات المسلحة. 
كما اصدر قائد الثورة قرارا آخر عين بموجبه اللواء عطاء الله صالحي مساعداً لرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة.
وورد في قرار قائد الثورة، انه بالنظر الى ماضيه وتجاربه القيمة المكتسبة في مجالات القيادة والاركان فقد تم تعيينه مساعدا لرئيس هيئة الاركان العامة. 
ويشار الى ان اللواء سيد عبدالرّحيم موسوي كان يشغل منصب مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة فيما كان يشغل اللواء عطاء الله صالحي منصب قائد الجيش الايراني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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