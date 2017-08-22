اكد وزير الدفاع الجديد العميد امير حاتمي، على دعم محور المقاومة لاسيما النشاط الذي يقوم به اللواء قاسم سليماني (قائد فيلق القدس في قوات حرس الثورة الاسلامية) وقال: إن الدعم الشامل لحرس الثورة والجيش وقوى الامن الداخلي في مجالات انظمة الدفاع الجوية والصاروخية والبحرية والحدودية وسائر المجالات الحساسة سيتواصل بقوة.

وتابع العميد حاتمي قائلا في تصريحات له، الثلاثاء: إن الاقتدار الذي تنعم به الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الراهن على صعيد الصناعات الدفاعية هو من ثمار الجهود الدؤوبة لمتخصصي الصناعات الدفاعية والوزراء السابقين والكوادر المخلصة بوزارة الدفاع على مر العقود الاربعة الماضية.

ولفت الى ان حقبة وزارة العميد دهقان مدعاة فخر للجميع واضاف: خلال الاعوام الاربعة الماضية تركزت جهودنا على تعزيز القدرات الردعية والاسنادية للقوات المسلحة وقد حققنا اهدافنا بفضل من الله.

وشكر وزير الدفاع الثقة التي أولاها له قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية ونواب مجلس الشورى الاسلامي وقال: اسأل الباري تعالى ان يمن عليّ بفضله لكي اخرج مرفوع الرأس من هذه المهمة المناطة اليّ وأن نخطو باتجاه تحقيق اهداف وتطلعات النظام الاسلامي.

واشار الى استمرار جميع الاهداف والسياسات المتبعة ابان حقبة وزارة العميد دهقان وقال: البرنامج المنشود للاعوام الاربعة المقبلة يتركز على تعزيز القدرات الصاروخية والجوية والدفاعية والقتالية وصولا الى تعزيز القوة والاقتدار الدفاعي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح آخر اكد وزير الدفاع العميد امير حاتمي، ان منظومة (باور 373) الصاروخية سيتم تدشينها قبل نهاية الاعوام الاربعة (للحكومة الحالية) ونوه الى ان هذه المنظومة تطوي مرحلة صنعها في إطار البرامج المحددة لها.

وفي معرض رده على سؤال وكالة انباء تسنيم حول اختبار هذه المنظومة، قال: إن العمل على هذه المنظومة يمرّ في مراحله الاخيرة وسيتم تحديد وقت لتدشينها ودخولها الخدمة.

وشدد وزير الدفاع على ان تدشين هذه المنظومة سيتم قبل إنتهاء أعمال الحكومة الحالية.