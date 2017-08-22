* بدر تعلن تحرير حي بتلعفر يعتبر خط الدفاع الاساسي للتنظيم بالمحور الشمالي * وزير الدفاع الأميركي في بغداد في زيارة غير معلنة * إنشقاقات بين صفوف داعش على مستوى قياداته * تأمين الطريق الدولي والشريط الحدودي بين العراق والأردن وسوريا

بغداد/نافع الكعبي - أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، أن قواته والشرطة الاتحادية اشتبكا مع عناصر تنظيم (داعش) في أول أحياء قضاء تلعفر من الجهة الغربية. وفي وقت تخوض فيه القوات العراقية المدعومة من قبل التحالف الدولي معارك في بلدة تلعفر (غرب الموصل)، وصل الى بغداد وزير الدفاع الأميركي، في زيارة لم يعلن عنها سابقاً.

وقال إعلام الحشد في بيان: إن قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية تخوض اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش في حي الكفاح، أول أحياء قضاء تلعفر من الجهة الغربية.

وفي الأثناء، أفادت مصادر استخبارية من داخل مدينة تلعفر غربي محافظة نينوى،، الثلاثاء، بأن مسؤول التجنيد في (داعش) قتل في قصف جوي إستهدف أحد مقرات التنظيم وسط المدينة.

وقالت المصادر، للسومرية نيوز: إن طيران القوة الجوية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة استطاع ان يقتل مسؤول التجنيد لعصابات داعش الإرهابية المدعو ابو قتادة العفري بضربة جوية أثناء تواجده في احد مقرات داعش وسط المدينة أدت الى مقتله وأربعة من مرافقيه.

وأضافت المصادر: إن عصابات داعش الارهابية أدخلت عناصرها بحالة إنذار في مركز تلعفر تحسبا لتكرار عمليات القصف لمقراتها الرئيسية تزامناً مع انطلاق عمليات قادمون يا تلعفر وتقدم القوات الامنية بشكل سريع فيما اكدت العمليات المشتركة تحرير اكثر من (10) قرى في اليوم الاول من انطلاق العمليات.

* قادمون يا تلعفر تحرر قريتين وتسيطر على مصفى نفط الكسك

أعلنت قيادة عمليات (قادمون يا تلعفر)، عن سيطرة القوات الأمنية على مصفى نفط الكسك وتحرير قريتين في تلعفر.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان مقتضب تلقت السومرية نسخة منه: إن قطعات فرقة المشاة 16 حررت قرى طشتية وتل السمن وسيطرت على تقاطع الكسك ومصفى نفط الكسك ورفعت العلم العراقي فيها.

بدورها أعلنت خلية الاعلام الحربي، ان طائرات القوة الجوية ألقت آلاف المنشورات على قضاء تلعفر، تدعو المواطنين للإبتعاد عن مواقع (داعش).

في غضون ذلك، اعلن الاعلام الحربي لقوات بدر، الثلاثاء، عن تحرير حي تُرمي شمال غرب تلعفر، مبيناً ان هذا الحي هو خط الدفاع الاساسي للتنظيم بالمحور الشمالي.

وقال الاعلام في بيان، إن قوات بدر وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير حي تُرمي شمال غرب تلعفر، مبينا ان هذا الحي يعتبر خط الدفاع الاساسي لداعش في المحور الشمالي.

واضاف الاعلام: إن داعش احاط هذا الحي بالصبات الكونكريتية لإعاقة تقدم المقاتلين والاشتباك معهم، مشيرا الى ان القوات المتقدمة نفذت خطة إلتفاف جسورة أسهمت بمباغتة العدو وكسر خطوطه الدفاعية، واستولت على العديد من الاسلحة الخفيفة وصواريخ الـ(RBG7).

* ديلون: القوات العراقية سيطرت على 259 كم من تلعفر

بدوره، أعلن المتحث باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون، أن القوات العراقية حققت تقدما كبيرا مع اقترابها من مدينة تلعفر، غرب الموصل، لانتزاعها من قبضة تنظيم (داعش).

وقال ديلون، حسبما نقلت قناة (الحرة): إن القوات العراقية إستعادت السيطرة على نحو 250 كم في مدينة تلعفر من قبضة تنظيم داعش.

* الامم المتحدة: 40 ألف مدني فروا من تلعفر

الى ذلك، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن فرار 40 ألف شخص من قضاء تلعفر الذي يشهد عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة عليه من قبضة تنظيم (داعش).

ونقل دوجاريك، مساء الاثنين، عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي قولها: إن هناك عائلات سارت نحو 20 ساعة في حرارة شديدة من أجل مغادرة تلعفر المحرومة من الطعام والماء، وانّ نحو 40 ألف شخص غادروا المنطقة حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة معها لا تعلم أعداد الأشخاص الذين لا يزالون في مناطق القتال لكنها تتوقع أن يفرّ الآلاف من الناس في الأيام والأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه تم تسلّم أقل من نصف مبلغ الـ980 مليون دولار المخصص للمساعدات الإنسانية في العراق لهذا العام، مشيرا إلى أن العاملين الإنسانيين على الأرض لن يتمكنوا من مساعدة السكان في حال لم تتوافر لهم موارد إضافية.

* ماتيس من بغداد: أيام داعش معدودة وعناصره باتوا عالقين

اكد وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الامريكية تدعم الحفاظ على وحدة العراق، فيما أبدى رفضه لأي اجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره.

وقال مكتب العبادي في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل بمكتبه، أمس الثلاثاء، وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس والوفد المرافق له، مبينا انه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب والتسليح، اضافة الى الحرب على الارهاب والانتصارات التي تحققها القوات العراقية على عصابات داعش الارهابية.

وجدد وزير الدفاع الامريكي خلال البيان دعم بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب والاشادة بالانتصارات المتحققة.

يذكر ان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وصل، أمس الثلاثاء، إلى بغداد في زيارة (لم يُعلن عنها مسبقا).

* إنشقاقات بين صفوف داعش على مستوى قياداته

يعاني الجناح العراقي في تنظيم داعش من أكبر حالة انقسام داخلي تعصف به منذ تأسيسه بعدما أشارت المعلومات عن الخلافات السابقة داخل التنظيم، والتي كانت ترد من خلال معطيات استخبارية، إلى انشقاقات كبيرة على مستوى القيادات. التقارير العسكرية العراقية التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من بغداد، وتمت مطابقتها مع مصادر محلية داخل مناطق نفوذ (داعش) غرب العراق، تؤكد وجود خلافات حادة نتج عنها، حتى الآن، مقتل عدد من قيادات وعناصر التنظيم عبر عمليات اغتيال أو من خلال أحكام أصدرتها محاكم التنظيم الشرعية.

ووفقاً لتقارير صادرة عن وكالة الاستخبارات العراقية فإن عدد عناصر التنظيم إنخفض إلى أقل من 4 الآف عنصر قتالي في عموم مدن العراق خلال شهر أغسطس/آب الحالي نتيجة فرار أو مقتل عناصر التنظيم. وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات، في حديث مع (العربي الجديد)، إن تقريراً عراقياً أميركياً مشتركاً في العراق أكد بداية نهاية تنظيم داعش في العراق ككيان قائم معلوم وبدء تحوله إلى عصابات وخلايا مبعثرة.

إلى ذلك، كشف مسؤول عراقي حكومي ببغداد عن تعاون كبير من قبل السلطات التركية في اعتقال ستة أعضاء في تنظيم داعش فروا من الموصل ودخلوا تركيا بشكل غير شرعي، ومن المؤمل أن يتم تسليمهم للعراق.

* فتاة إيزيدية تتعرف على داعشي بين النازحين قام بشرائها وبيعها

تعرفت فتاة ايزيدية، الثلاثاء، على (داعشي) خلال نزوحه مع اهالي تلعفر قام بشرائها وبيعها عندما كانت اسيرة لدى التنظيم، فيما طالبت الحكومة بالتحقيق معه.

وقالت الفتاة، ايفانا وليد، على صفحتها بالفيسبوك، واطلعت السومرية نيوز عليه، ان احد النازحين من اهالي تلعفر والذي ظهر على احدى الفضائيات هو داعشي ومكنى بـ ابو علي، حيث قام هذا الشخص بشرائي وبيعي اكثر من مرة، مبينة انني لا يمكنني نسيان وجهه ابداً، حيث كان مسؤولا عن بيع وشراء جميع الايزيديات في تلعفر.

واضافت: إن هذا الشخص يجب معاقبته، مشيرة الى انها والكثير من الناجين والناجيات نعرفه جيدا، ومستعدة ان اقف بوجهه واقول له كل الافعال التي فعلها بي وبالناجيات. وطالبت وليد الحكومة بـ (التحقيق مع هذا الداعشي، كونه يعلم اين اغلب الايزيديات وماذا حدث لهن)، لافتة الى ان هناك المئات من الدواعش الذي فروا بين العوائل النازحة.

* تأمين الطريق الدولي والشريط الحدودي بين العراق والأردن وسوريا

اكدت قيادات أمنية واخرى بالحشد العشائري والشعبي في محافظة الأنبار، الثلاثاء، ان الطريق الدولي السريع بين بغداد وصولاً الى منفذ طريبيل الحدودي (مؤمن بالكامل)، فيما لفتت الى أن قواتها تمسك الشريط الحدودي بين العراق والأردن واجزاء مع سوريا.

وقال قائد قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية اللواء الركن عمار الكبيسي في حديث للسومرية نيوز: إن مسؤولية قيادة حرس الحدود بالمنطقة الثانية مفتوحة من المثلث الأردني السعودي العراقي ابتداء من جهة الغرب للأنبار، مشيرة الى أن قاطع مسؤوليتها تمتد الى المثلث التركي العراقي السوري.

وأضاف الكبيسي: أنه وضمن قاطع المسؤولية توجد عدة منافذ حدودية، وبالوقت الحاضر منفذين أحدهما عامل وهو منفذ طريبيل والذي تشرف وزير الداخلية قاسم الاعرجي بزيارته للاطلاع على استعدادات دوائر المنفذ ومدى تهيئتها للمباشرة بالعمل في طريبيل.

وتابع الكبيسي، أن حماية منفذ طريبيل من الداخل هي مسؤولية قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية ولدينا أيضا واجبات داخل المنفذ بالتعاون مع مركز شرطة جمرك طريبيل الذي يعمل أيضا داخل طريبيل.

وأشار الكبيسي الى أن الطريق المؤدية الى طريبيل من بغداد باتجاه الأنبار مرورا بمدينة الرطبة وصولا الى مفرق الوليد طريبيل هي مسؤولية قيادة عمليات الأنبار ومن المفرق وصولا الى طريبيل هي مسؤولية قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية متمثلة بلواء المغاوير.

من جانب آخر قال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج في حديث للسومرية نيوز: إن منفذ طريبيل من المنافذ الاستراتيجية والاقتصادية المهمة للعراق بشكل عام والأنبار بشكل خاص، مبينا ان افتتاحه سوف يرفع من الحركة التجارية ويقضي على البطالة في محافظة الأنبار.

بدوره قال آمر فوج صقور الصحراء بالحشد العشائري شاكر ابوريشة، في حديث للسومرية نيوز: إن أبناء العشائر والحشد الشعبي يسيطرون على الطريق الدولي السريع وقادرون على مسكه من منفذ طريبيل الحدودي وحتى مدينة الرمادي بكل قوة.

من جانبه أوضح آمر قوات البراق التابعة للواء 19 بالحشد الشعبي واثق الفرطوسي للسومرية نيوز: إن الحشد الشعبي له دور فعال في مسك الطريق الدولي الرابط بين منفذ طريبيل وبغداد والان تقوم الهندسة التابعة للحشد الشعبي بنصب السواتر والخنادق لتأمين الطريق من طريبيل الى بغداد.

* تأجيل الجولة المقبلة لمحادثات أستانة بشأن سوريا

وكالات - قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، إن الجولة السادسة من محادثات أستانة بشأن تسوية الأزمة السورية قد تعقد في العاصمة الكازاخستانية منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال الوزير للصحفيين، الثلاثاء: وفقا للمعلومات الواردة من الجانب الروسي، تعتزم الدول الضامنة للهدنة في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، إجراء لقاء تقني على مستوى الخبراء قبل نهاية أغسطس، سوف يتحدد خلاله جدول الأعمال والموعد الدقيق للاجتماع المقبل في إطار عملية أستانة لتسوية الأزمة السورية.

وكانت الجولة الخامسة قد جرت في العاصمة الكازاخستانية في 4 و5 يوليو،حيث شارك فيها كل من الدول الضامنة الثلاث والحكومة السورية وممثلين عن فصائل المعارضة السورية المسلحة والمبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا، إضافة إلى وفدي الولايات المتحدة والأردن بصفة مراقبين.