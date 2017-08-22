اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، أن بإمكان ايران العودة خلال 5 ايام الى نشاطها النووي قبل الإتفاق النووي بينها وبين مجموعة (5+1) اذا ما صدر نقض كامل من الجانب الآخر للإتفاق، مشيرا الى ان 7 تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بالتزام ايران بالإتفاق.

وقال علي اكبر صالحي، لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اليوم اصدرت حوالي سبعة تقارير حول النشاط النووي الايراني السلمي، واقرت فيها كلها بان ايران كانت ملتزمة بوعودها، ولذلك فان ايران حسب الإتفاق النووي قامت بأداء كل الإلتزامات التي كانت بعهدتها، وليس هناك مشكلة من هذه الناحية، حيث ان الوكالة الدولية هي الجهة الوحيدة التي يمكنها ان تشهد على سلمية الانشطة النووية للدول الاعضاء فيها.

واضاف صالحي: إن الاختلاف الموجود في الداخل ينبع من إختلاف سياسي وليس إختلافاً جذرياً بالنسبة للإتفاق النووي، حيث يحاول كل تيار سياسي ان يصل الى السلطة، ولذلك نسمع هذه الانتقادات التي تأتي من الجانب الآخر، ولكن في نهاية المطاف الجميع متوافقون على ان الإتفاق النووي كان في مصلحة البلد وعلينا ان نحافظ عليه، ولديهم بعض الإنتقادات حول موضوع العقوبات، حيث يقولون انه كان من المفروض ان ترفع كل انواع العقوبات لكن لم يتم ذلك وبعضها مازال قائما.

وتابع: لكن نحن لا نتصور هكذا، العقوبات رُفعت حسب الإتفاق النووي، لكن هناك بنوكا كبيرة لم تدخل بعد في المجال التجاري مع ايران، واذا كان المفروض ان نحصل على مئة، فاننا حصلنا على سبعين%، والاختلاف ثلاثون بالمئة بين الموافقين على الإتفاق النووي والمعارضين فقط، ولكن حتى المنافسون للرئيس روحاني في الانتخابات الرئاسية اعترفوا بالإتفاق النووي وقالوا؛ بأن علينا ان نحافظ عليه، ولكن علينا ان نرفع المشاكل الموجودة بالنسبة للبنوك الكبيرة، وهذا ما نتمنى ان يتحقق بالتدريج ونتخلص منه.

واتهم صالحي اميركا بانها تتدخل وتعكر الاجواء بناء على مواقفها السياسية حيال ايران، التي لا يعتبرونها صديقة، ونتمنى ان تتحسن هذه الامور بمرور الزمن.

واشار رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية الى انه عندما دخلنا المفاوضات النووية كنا نتحسب لامكانية تراجع الطرف الآخر عن التزاماته، ولذلك بنينا جسورا متعددة للعودة الى الوراء، بل والى افضل مما كنا عليه، واكثر من ذلك.

واوضح صالحي: مثلا اذا قررت الحكومة الايرانية بعد رصد افعال الولايات المتحدة والآخرين، الخروج من الإتفاقية، سوف ترون انه يمكن ذلك في وقت سريع لا يتوقعه حتى الذين فاوضونا، وسوف يتحيرون من سرعة عودة ايران الى ما كانت عليه وحتى الى افضل من ذلك.

واضاف: ولكن نحن لا نتمنى ذلك، ودائما اصررنا على ان الإتفاقية يجب ان تبقى، وهذا ليس في مصلحة بلدنا فقط بل في مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي، ونحن لا نتمنى ان يخترق اي طرف هذه الإتفاقية، لكن اذا حصل ذلك نحن بامكاننا ان نرجع الى ما كنا فيه وحتى الى مستوى اعلى.

واعتبر صالحي ان انتهاكات الطرف الآخر بعد لم تصل بحسب اللجنة المسؤولة عن رصد افعال الجانب الاخر خصوصا اميركا، لم تصل الى قناعة بأنهم خرقوا الإتفاقية بشكل كامل، هناك بعض الأفعال المؤذية، لكن هذا لا يعني انهم خرقوها بشكل كامل.

واكد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية علي اكبر صالحي: اذا وصلت هذه اللجنة الى قناعة بانهم انتهكوا الإتفاقية وخرقوها تماما فعندها علينا ان نأخذ القرار المناسب، ولكننا اعلنا دائما بان قراراتنا تكون متناسبة مع الخطوات والافعال التي يقومون بها، وخطواتنا مدروسة وليست نابعة من عواطف، وحضّرنا حالنا لجميع السناريوهات ولكل سيناريو لدينا خطوة وخارطة طريق للعمل.

وتابع صالحي: حتى الان الامور ماضية، والقرار الذي اتخذه مجلس الشوى الاسلامي مؤخرا بمساعدة واستشارة من منظمة الطاقة الذرية الايرانية ووزارة الخارجية كان ردة فعل ازاء القرار الأخير للكونغرس على أساس الند للند والعين بالعين، وسنتخذ الخطوات المتناسبة.