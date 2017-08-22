استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الثلاثاء، معاون وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية جابري أنصاري والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بيروت محمد فتح علي، وجرى استعراض آخر الأوضاع السياسية والعامة في لبنان وسوريا والمنطقة.

وخلال لقائه شيخ عقل طائفة الدروز اكد جابري انصاري أن لبنان رمز للمقاومة في وجه الكيان الصهيوني المحتل والإرهاب التكفيري.

وعبر جابري انصاري، عن ارتياحه من إتفاق الزعماء السياسيين ورجال الدين في لبنان؛ مشيدا بدور طائفة الموحدين الدروز في التوصل الى تفاهم وطني وارساء الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان.

وأردف بالقول أن لبنان رمز لتعايش الطوائف ومختلف المذاهب الاسلامية والمسيحية؛ وهو رمز للمقاومة في وجه الاحتلال الصهيوني والارهاب التكفيري؛ مشيرا الى ان ايران تدعم التعايش بين الطوائف في لبنان والرسالة التي تكمن في زيارتي هذه الى لبنان ولقاء الزعماء السياسيين ورجال الدين هي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم هذا التعايش.

كما التقى جابري أنصاري مساء الإثنين على هامش لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، بوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وبحث معه آخر تطورات القضايا الإقليمية، والتطورات على الساحة اللبنانية والتعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية ونظيرتها اللبنانية.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن يؤدي التعاون بين وزارة الخارجية الإيرانية ونظيرتها اللبنانية إلى التحضير بأفضل شكل ممكن للزيارة المرتقبة التي ينوي الرئيس اللبناني القيام بها إلى طهران لكي تكون هذه الزيارة بمثابة نقطة إنطلاق نحو تعزيز أكبر للتعاون الثناني بين البلدين.

وأكد الطرفان الإيراني واللبناني في نهاية اللقاء على ضرورة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية، وكذلك إستمرار المشاورات بين الجانبين فيما يخص المجالات الثنائية والإقليمية.

كذلك التقى جابري انصاري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط وتباحث معه حول قضايا لبنان والعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية خاصة السورية.

وبعد هذا اللقاء الذي حضره ايضا السفير الايراني في بيروت محمد فتح علي، قال جابري انصاري في تصريح للصحفيين، ان اللقاء مع جنبلاط شكّل فرصة لتناول احدث التطورات المتعلقة بلبنان والمنطقة.

واضاف، لقد كان للسيد جنبلاط دور ايجابي وبارز في مسيرة الوفاق الوطني بلبنان ونأمل بأن نشهد من خلال جهوده الايجابية وسائر القادة السياسيين اللبنانيين تكامل مسيرة الوفاق وتحقيق نتائج ونجاحات كبرى.

وفي الاشارة الى لقاءاته مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الخارجية واللقاءات التي من المقرر ان يجريها مع عدد آخر من كبار المسؤولين اللبنانيين وقال: إن الرسالة الواضحة لهذه اللقاءات وتنوعها هي احترام التعددية السياسية والاجتماعية في لبنان.

واضاف: إن لبنان رمز للتعايش وحل الخلافات عبر الحوار وآخر مثال على ذلك هو حل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على قانون الانتخابات.

كما اعتبر جابري انصاري لبنان رمزا للمقاومة امام الاحتلال الصهيوني وكذلك امام الارهاب التكفيري. واكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للوفاق اللبناني الداخلي وكذلك لمسيرة المقاومة المؤثرة ضد الارهاب.

واوضح بان من القضايا الأخرى التي بحثها مع جنبلاط هي الظروف الراهنة في المنطقة واضاف: إن المستفيد من استمرار الصراعات والازمات الاقليمية هو الكيان الصهيوني، لان هذا الكيان هو الرابح من النزاعات بين دول المنطقة واضعاف منافسيه من جهة، ومن جهة أخرى فانه يرحب باستمرار الازمات الراهنة لانها ستصرف الانظار عن القضية الفلسطينية.

واضاف: لهذا السبب فان السعي لانهاء الازمات واعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية هما في مقدمة اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه جابري انصاري الى ان وليد جنبلاط اعرب في هذا اللقاء عن قلقه لنسيان القضية الفلسطينية في ظل استمرار الازمات الراهنة.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء التطورات في المنطقة ولبنان، واكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان والعالم العربي.

ووصف مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري دور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الوفاق الوطني اللبناني بانه ايجابي وبارز، مؤكدا دعم ايران للتضامن بين الحكومة والشعب والجيش والمقاومة بلبنان.