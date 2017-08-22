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رقم الخبر: 201051 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري: سنتصدى بحزم لأي عمل إرهابي في شمال غرب البلاد

الحرس الثوري: سنتصدى بحزم لأي عمل إرهابي في شمال غرب البلاد

أكد مصدر مطلع في مقر "حمزة سيد الشهداء(ع)" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية بانه سيتم التصدي بحزم لاي عمل تقوم به الجماعات الارهابية المناهضة في حدود شمال غرب ايران.
واورد موقع "سباه نيوز" انه اثر بث اخبار تفيد بان الزمر الارهابية المناهضة للثورة تعتزم التسلل والمساس بالامن في البلاد، حيث اعلن مصدر مطلع في مقر "حمزة سيد الشهداء(ع)" التابع للقوة البرية لحرس الثورة، ان لنا في المناطق الحدودية بشمال غرب البلاد سيطرة استخبارية وميدانية كاملة وسنتصدى بحزم لاي عمل تقوم به الزمر الارهابية للتسلل والمساس بالامن في البلاد.
واشار الى العزم والارادة الراسخة للمقاتلين في مقر "حمزة سيد الشهداء(ع)" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية وسائر القوى الاستخبارية والامنية للتصدي الحازم والمدمر لاي تحرك يهدف الى زعزعة الامن في ايران الاسلامية واكد قائلا، نحن نحذرهم باننا سنلاحقهم الى اي نقطة كانت وسنعاقبهم بشدة فيما لو قاموا باي تحرك او تعرض (للأمن في البلاد).
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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