بحث السفير الايراني في أوكرانيا محمد بهشتي منفرد، ووزير البنى التحتية الأوكراني فلاديمير أومليان، خلال لقائهما في كييف الثلاثاء، بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، بشأن إبرام إتفاقية للتعاون في مجال النقل وتسيير رحلات جوية منظمة بين طهران وكييف من خلال شركة (كيش اير) الايرانية. وتمحور اللقاء أيضاً حول عقد اجتماع مشترك للجنة النقل البري في أوكرانيا والدورة الثانية لاجتماع مجموعة العمل في هذا المجال، وكذلك التعاون بين طهران وكييف بشأن مشاريع البنى التحتية في مجال سكك الحديد والنقل والتعاون بين موانئ البلدين.

ورحب الوزير الأوكراني بتعزيز التعاون مع ايران في شتى مجالات النقل، مؤكداً ضرورة الإسراع في وتيرة تطبيق الإتفاقيات الموقعة بين البلدين، وكذلك التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في المستقبل القريب. ودعا المسؤولين الايرانيين الى المشاركة في المؤتمر الدولي للنقل الذي سيعقد في ميناء أودسا الأوكراني في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.

من جانبه، أكد السفير بهشتي منفرد على أهمية تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات بما في ذلك الاقتصاد والنقل، معلناً استعداد طهران لتوسيع علاقاتها مع كييف في قطاع النقل.