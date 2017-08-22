قال مساعد وزير النفط: ان حجم صادرات الغاز الايراني الى الخارج، ومنذ تدشين عملية التصدير الى العراق، ارتفع الى 42 مليون مترمكعب يومياً.

وأكد حميد رضا عراقي، في تصريح له الثلاثاء، ان توقيع الإتفاقية الخاصة بتصدير الغاز الى العراق، بهدف زيادة حجم صادرات هذا المنتج في ايران، وضع على سلم الخطط الاستراتيجية للحكومة الحادية عشرة. ولفت الى أن الجانب الايراني بادر قبل فترة الى إكمال القسم الخاص به على أن يقوم الجانب العراقي بدوره في هذا الإجراء وقد تمت هذه الخطوة قبل أيام.

وقال مساعد وزير النفط: ان عملية تصدير الغاز الى دول الجوار ستكون متواصلة وفقاً للعقود المبرمة. مضيفاً: ان الأسواق المرصودة في هذا الإطار ستشهد نمواً تدريجياً. علما بأنه وفقاً للتقديرات ذات الصلة، يتوقع أن يبلغ إجمالي حجم صادرات الغاز الايراني بنهاية الخطة التنموية السداسية 80 مليار مترمكعب سنوياً، وتعتزم ايران تخصيص 50 مليار مترمكعب من هذا العدد بصادرات الغاز الى دول الجوار.

يذكر أن تركيا تقف في طليعة الدول المستوردة للغاز من ايران، حيث يبلغ حجم استيرادها 30 مليون مترمكعب يومياً. وقد دشن حالياً خط نقل الغاز الايراني الى بغداد. وفي حال تدشين الخط الثاني الى البصرة، فسيصبح العراق أكبر مستورد للغاز الايراني من خلال شرائه 40 مليون مترمكعب من الغاز يومياً.