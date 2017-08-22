|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 201046
|تاريخ النشر: آب 22, 2017
|الوقت: 18:27
|الاقسام: اقتصاد
|
بورصة طهران تنتعش بفعل مكاسب أسهم التعدين
أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية يوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 279 نقطة الى مستوى 82372 نقطة، إثر إقبال المؤسسات والصناديق الاستثمارية على شراء أسهم قطاع المناجم والمعادن الأساسية.
وقادت صعود المؤشر، أسهم شركات الاستثمار الوطنية لصناعات النحاس 92 نقطة، وجادرملو للتعدين والصناعة 56 نقطة، والاستثمارية لتطوير المناجم والمعادن 47 نقطة. وتداولت السوق أكثر من 5ر1 مليون سهم وورقة مالية بقيمة 33ر3 تريليون ريال (الدولار=32880 ريالاً) توزعت على 54 ألفاً و819 نقطة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر