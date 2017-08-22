بورصة طهران تنتعش بفعل مكاسب أسهم التعدين أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية يوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 279 نقطة الى مستوى 82372 نقطة، إثر إقبال المؤسسات والصناديق الاستثمارية على شراء أسهم قطاع المناجم والمعادن الأساسية.