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رقم الخبر: 201045 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: محليات  
قائد عسكري: الشهيد حججي سخر بصلابته وشجاعته من العدو التكفيري

قائد عسكري: الشهيد حججي سخر بصلابته وشجاعته من العدو التكفيري

صرح نائب قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار عزيز نصير زادة بأن الشهيد محسن حججي سخر بصلابته وشجاعته من العدو التكفيري، مؤكدا بأن بسالة المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) منعت الاعداء من تحقيق اهدافهم المقيتة.
وخلال مراسم تخريج دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين في مقر قيادة التدريبات الجوية "الشهيد خضرائي"، عزى العميد طيار نصير زادة باستشهاد محسن حججي مظلوما على يد تنظيم داعش الارهابي، وقال، ان هذا الشهيد الشامخ قد سخر بصلابته وشجاعته الرائعة من العدو التكفيري واستعرض حقيقة الاسلام المحمدي الواقعي والاصيل امام الكفر واسلام داعش المزيف.
واضاف، ان تنظيم داعش التكفيري بزعامة اميركا والكيان الصهيوني الغاصب يسعى لزعزعة الامن في المنطقة وتقسيمها الا ان بسالة المقاتلين المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) من امثال الشهيد حججي قد منعت الاعداء من تحقيق اهدافهم المقيتة.
واكد بان امن البلاد اليوم مدين للشهداء والمضحين على مدى الاعوام الثمانية لمرحلة الدفاع المقدس (1980-1988)، والمدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) الذين جلبوا الامن والهدوء والاستقرار للشعب الايراني الأبي بتقديمهم لدمائهم الطاهرة الزكية.
واعتبر امثال الشهيد حججي بانهم نماذج خالدة، داعيا الطلبة الجامعيين للاقتداء بنهجهم لجعل ثقافة التضحية والشهادة حية نابضة واحباط مخطط العدو في الهجمة الثقافية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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