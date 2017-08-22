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رقم الخبر: 201044 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول يدعو لتعزيز معلومات رجال الأعمال الإيرانيين حول السوق الروسية

مسؤول يدعو لتعزيز معلومات رجال الأعمال الإيرانيين حول السوق الروسية

دعا رئيس مؤسسة التنمية التجارية في ايران، مجتبى خسروتاج، الى وضع برامج تفضي الى تعزيز المعلومات وتوفير الآليات المناسبة للمساهمة الناحجة من قبل رجال الأعمال الايرانيين في السوق الروسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لممثلي أصحاب القطاعين العام والخاص في ايران يوم الاثنين، لاستعراض آخر المستجدات على صعيد العلاقات الروسية-الايرانية، حيث أكد المشاركون على أهمية السوق الروسية لدى المصدرين الايرانيين وضرورة إتخاذ إجراءات مناسبة للتواجد في هذه السوق.

وأعرب خسروتاج عن ارتياحه لتوفر البنى التحتية القانونية في هذا الإطار، والتعاون الجيد بين ايران وروسيا في مجال صندوق ضمان الصادرات لدى البلدين، لافتاً الى بدء عمليات تصنيع عربات (القطارات) من خلال التعاون المشترك في ايران.

ونوه خسروتاج بالمتابعات الجادة (من قبل ايران) في إطار إتفاقية التجارة التفضيلية مع (اتحاد أوراسيا) للتعاون الاقتصادي بما يشمل بلدان روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا البيضاء وأرمينيا، متطلعاً الى توفير ظروف التجارة الحرة عبر الخطوات التجريبية المتبعة في غضون 3 أشهر ومن خلال خفض نسبة التعريفات الجمركية مع هذه الدول.

 
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