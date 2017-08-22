التقى السفير الايراني في سلطنة عمان محمد رضا نوري، الاثنين، وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، حيث بحث الجانبان حول التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز.

وسلم السفير الايراني الى الوزير العماني دعوة رسمية من وزير النفط الايراني بيجن زنكنة لزيارة طهران. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، التعاون الثنائي حول النفط والغاز والخطط المستقبلية لنقل الغاز الايراني الى سلطنة عمان.

وأعرب الطرف العماني عن ارتياحه للمسار المتنامي للتعاون الثنائي بين سلطنة عمان وايران. كما أعرب عن أمله بأن يزور طهران في أقرب فرصة ممكنة.