  • الثلاثاء ٢٩ ذی قعده ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أغسطس 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201043 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
طهران وعمان تبحثان تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز

طهران وعمان تبحثان تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز

التقى السفير الايراني في سلطنة عمان محمد رضا نوري، الاثنين، وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، حيث بحث الجانبان حول التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز.

وسلم السفير الايراني الى الوزير العماني دعوة رسمية من وزير النفط الايراني بيجن زنكنة لزيارة طهران. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، التعاون الثنائي حول النفط والغاز والخطط المستقبلية لنقل الغاز الايراني الى سلطنة عمان.

وأعرب الطرف العماني عن ارتياحه للمسار المتنامي للتعاون الثنائي بين سلطنة عمان وايران. كما أعرب عن أمله بأن يزور طهران في أقرب فرصة ممكنة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0652 sec