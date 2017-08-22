سجل سعر برميل الخام الايراني الثقيل (ضمن خامات أوبك) متوسط 35ر49 دولار في الأسواق العالمية خلال فترة 1 يناير/ كانون الثاني – 11 اغسطس/ آب 2017، مسجلاً نمواً بواقع 10 دولارات للبرميل عن متوسط عام 2016.

كما بلغ الخام الايراني الخفيف خلال فترة 1 يناير/ كانون الثاني – 11 أغسطس/ آب 2017، متوسط 39ر51 دولار، ارتفاعاً عن مستوى 41 دولار المسجل في 2016.

يشار الى أن معدل صادرات ايران من النفط الخام في الشهرين الماضيين بلغ نحو 6ر2 مليون برميل يومياً.

في سياق آخر، أعلنت شركة (ايسار أويل) الهندية، أن الملاك الجدد سيسددون نحو ملياري يورو من مستحقات شراء النفط الايراني المترتبة على الشركة.

يأتي ذلك إثر إعلان شركة (روسنفت)، كبرى شركات النفط الروسية الاثنين، إكمالها بنجاح صفقة شراء حصة نسبتها 49% في شركة التكرير الهندية الخاصة (إيسار أويل). كما أكمل كونسورتيوم إستثماري يتكون من (ترافيجورا) الأوروبية ومجموعة يونايتد كابيتال بارتنرز (يو.سي.بي) صفقة استحوذ بموجبها أيضاً على حصة أخرى بنسبة 49% في (إيسار أويل)، وسيحتفظ الأخوان (رويا) مؤسسا الشركة الهندية بحصة تبلغ 2%.