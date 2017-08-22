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رقم الخبر: 201040 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
زنكنة يعلن بدأ عملية طرح عطاء تطوير حقل آزادكان النفطي

زنكنة يعلن بدأ عملية طرح عطاء تطوير حقل آزادكان النفطي

أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، عن بدء عملية طرح عطاء تطوير حقل آزادكان النفطي الواقع جنوب غربي البلاد.

من جهة ثانية، بيّن وزير النفط ان عملية إستقطاب التمويل الخارجي والتقنيات الحديثة تتطلب التعاون مع الشركات الأجنبية عالية المستوى، كما يتوجب على الشركات الايرانية بجانب الأجنبية العمل على زيادة إنتاج النفط والغاز والحد من إهدار الموارد النفطية وخلق فرص العمل.

في سياق آخر، أعلن مساعد شؤون تنمية المشاريع في شركة نفط وغاز بارس، انه بعد إبرام عقد بقيمة 8ر4 مليار دولار فان عملية تطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي قد دخلت مرحلة التنفيذ.

وبيّن مرتضى زرين كل، في تصريح صحفي، ان كافة مراحل تصميم وإنشاء وتشغيل وتدشين الصناعات التكريرية  تجري على يد المتخصصين الايرانيين، مبينا ان كنسرتيوم يتولى إعداد وتجهيز ورشة عمل المشروع لتطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي. وأضاف: ان شركة (توتال) الفرنسية وشركة النفط الوطنية الصينية وشركة (بتروبارس) الايرانية تشكل كنسرتيوم المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي، مبيناً ان شركة النفط الوطنية الايرانية وكنسرتيوم هذا المشروع وقعا على عقد بقيمة 4 مليارات و879 مليون دولار خلال الشهر الماضي. وأشار الى أنه سيتم إنتاج ملياري قدم مكعب من الغاز يومياً من المشروع.

 
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