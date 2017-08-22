أعلن مساعد شؤون التجارة الخارجية في مؤسسة الصناعة والمعادن والتجارة في محافظة آذربايجان الغربية، انه في الأشهر بين مارس ويونيو من عام 2017 كانت أغلب صادرات هذه المنطقة الى الدول المجاورة لإيران، لافتاً الى أن 65 بالمئة من الصادرات كان إلى العراق.

وأكد حسين محمد جاني، في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء، ان حجم الصادرات خلال الأشهر بين مارس ويوينو من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي انخفض بنسبة 34 بالمئة، ولكن ارتفع من ناحية القيمة بنسبة 3 بالمئة، وارتفع حجم الواردات من ناحية الوزن بنسبة 30ر12 بالمئة، وانخفض من ناحية القيمة بنسبة 8 بالمئة. وأضاف: ان السلع الأساسية المصدرة من قبل التجار وشؤون الجمارك في الفترة نفسها هي التمور والبطيخ وعصير التفاح والزيت الصناعي والسجاد والإسمنت ومنتجات بلاستيكية ومحصولات نباتية.

وأشار محمد جاني الى أن أغلب الصادرات كانت الى العراق وذلك بنسبة 65 بالمئة من حجم الصادرات الكلي، وبلغ حجم الصادرات الى تركيا 24 بالمئة، وإلى باكستان 2ر2 بالمئة، وإلى أفغانستان 2ر1 بالمئة، وإلى أرمينيا 1ر1 بالمئة، في حين كان حجم الصادرات الى كل من روسيا وهولندا وكوريا الجنوبية وجورجيا وألمانيا أقل من 1 بالمئة.

وأكد محمد جاني على عزم الهيئة التجارية على زيادة التعاون الثنائي مع جمهورية آذربايجان في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والمعارض، وأضاف: ان إقامة معرض إمكانيات ايران في مدينة (نخجوان) الآذربايجانية أدى الى زيادة التعاون في مجال الصادرات. ونوه الى أن اكثر السلع استيرادا العام الماضي هي الموز، بالإضافة الى استيراد البرتقال الطازج والمجفف والحصادات ومحركات المصاعد والواح الفيبر والخيوط متعددة الطبقات وآلات الطحن وأجزاء المقطورات وغيرها.