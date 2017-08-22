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رقم الخبر: 201038 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: محليات  
إعداد منفذ خسروي الحدودي مع العراق لعبور زوار أربعينية الامام الحسين(ع)

إعداد منفذ خسروي الحدودي مع العراق لعبور زوار أربعينية الامام الحسين(ع)

قال مساعد رئيس اللجنة الايرانية لاعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق مسعود شوشتري انه يتم حاليا اعداد منفذ خسروي الحدودي مع العراق لعبور زوار اربعينية الامام الحسين(ع).
وقال شوشتري، في تصريح ادلى به خلال اجتماعه بمحافظ ايلام /غرب ايران/ يوم الاثنين، ان لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة تضطلع بمهمة اسكان واطعام زائري الاربعينية وان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع يتمثل بتعزيز التنسيق مع محافظ ايلام حول هذا الموضوع.
واعتبر ان اللجنة تكرس جهودها لتقديم اكثر وافضل الخدمات لزوار الاربعينية وفق خطة دقيقة ومتكاملة مقارنة بالاعوام الماضية.
واوضح، انه رغم اعداد منفذ خسروي الحدودي للزيارة الاربعينية الا ان منفذ مهران في محافظة ايلام يعد الاول العبور الزوار.
ولفت الى ان اللجنة تبذل قصارى جهودها لازالة العقبات امام الزائرين وتنقلهم بسهولة وراحة تامة.
ونوه الى انه تم التنسيق مع المسؤولين العراقيين في مجال اسكان واطعام الزائرين وان الاجتماعات داخل المناطق الحدودية وخارجها مستمرة لغاية موعد الزيارة الاربعينية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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