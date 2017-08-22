اكد المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني ضرورة وحدة وتضامن علماء الاسلام بوجه فتنة الاعداء، داعيا جميع العلماء لعقد مؤتمر سنوي في قم او طهران لارساء الوحدة والتلاحم في صفوف العالم الاسلامي.

وخلال استقباله في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران، حشدا من ائمة الجمعة في الهند قال آية الله نوري همداني، ان جبهة المقاومة في العراق وسوريا وسائر الدول الاسلامية تقف اليوم بقوة امام الاعداء وتدافع عن اهداف الاسلام ولكن ينبغي على جميع المسلمين الحذر من احابيل الاعداء.

واضاف، ان الحدود الجغرافية اليوم ليست مطروحة للمسلمين بل ان الاساس هو العقيدة وينبغي علينا الاتحاد كي نتمكن من المقاومة امام الاستكبار ومخططاته وان نعلم بان الاستكبار العالمي يصبح اكثر كراهية يوما بعد يوم وسيسقط في النهاية وينتصر المسلمون كما وعد الباري تعالى.

وتابع آية الله نوري همداني، ان المستكبرين ومن اجل ضرب الاسلام والشيعة قد خلقوا داعش بحيث يعتبرون قتلنا واجبا.

وانتقد المرجع الديني نوري همداني لقاءات مسؤولي بعض الدول ومنها الهند مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، معربا عن الاسف لذلك.

وكان رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي قد زار الكيان الصهيوني قبل فترة في اول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي الى هذا الكيان.