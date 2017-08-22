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رقم الخبر: 201036 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: محليات  
مجلس صيانة الدستور يعلن مناقشة قرار مواجهة الإجراءات الإرهابية الأمريكية هذا الاسبوع

مجلس صيانة الدستور يعلن مناقشة قرار مواجهة الإجراءات الإرهابية الأمريكية هذا الاسبوع

أعلن المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور في ايران "عباس علي كدخدائي" عن مناقشة المجلس لمشروع قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان، والاجراءات الامريكية الارهابية ومغامراتها في المنطقة، خلال الاسبوع الحالي.
وأفادت وكالة تسنيم اللانباء ان كدخدائي أشار الى ان مجلس صيانة الدستور سيناقش هذا الاسبوع بالاضافة الى القرارات المرسلة من مجلس الشورى الاسلامي، رسائل محكمة العدل الادارية فضلا عن مواصلة دراسة السياسات العامة للانتخابات والمتطلبات الخاصة برئيس الجمهورية.
واضاف، كما سيتم مناقشة مشروع تعديل الفقرة 35 من قانون الخدمة الالزامية ومشروع انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى معاهدة المودة والتعاون في جنوب شرق آسيا، ومشروع اضافة فقرة الى قانون مكافحة المخدرات، ومشروع مواجهة انتهاك حقوق الانسان والاجراءات الامريكية الارهابية ومغامراتها في المنطقة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/تسنيم
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