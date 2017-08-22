اكد رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله صادق آملي لاريجاني ان العالم الغربي لا يمتلك اي عزم بشأن القضاء على الارهاب؛ مضيفا خلال اجتماع كبار المسؤولين في جهاز القضاء ، ان هذه الظاهرة البغيضة تحولت اليوم الى آلية لاستهداف الدول الاخرى.

واستدل آية الله آملي لاريجاني بتصريحات احد المنظرين الامريكان الصريحة خلال الايام الماضية، قوله انه لا ينبغي ان نقضي على داعش لانه يشكل افضل الية لتحقيق اهدافنا؛ لافتا الى القول ان ما يمر به العالم اليوم من ظروف (مأساوية) هو نتيجة لوجود هذه الرؤى.

وفيما اشار الى الاحداث الارهابية التي استهدفت اوروبا وروسيا خلال الايام الاخيرة، اكد رئيس السلطة القضائية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين الارهاب بكافة انواعه، في الوقت الذي تعمد اوروبا وامريكا الى تقسيم هذه الظاهرة الى ارهاب جيد وارهاب سيء.

وفي معرض تعليقه على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي ربط فيها بين الاسلام والارهاب، لفت آية الله آملي لاريجاني ان هذه التصريحات التي تصب في مشروع الـ اسلاموفوبيا تصدر اليوم من شخص ينتهج سياسات عنصرية ادت الى انقسام الشارع الامريكي مما يبرهن على انه شخص ساذج ولا يتسم بالحكمة.

وتابع، ان ترامب يتهم الاسلام بالارهاب؛ الدين الذي ينادي بالرحمة ويرفض قتل النفوس البريئة، ويدافع عن حقوق الانسان؛ مؤكدا ان هذه الرؤية هي التي حالت دون القضاء على جذور الارهاب.

وفي السياق نفسه، اكد رئيس السلطة القضائية على مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المناهضة للارهاب قولا وفعلا؛ وقال ان ايران تقف في طليعة الحرب ضد هذه الظاهرة في سوريا والعراق ولبنان وباقي المناطق التي تطلب العون في هذا الاطار.

وتطرق آية الله آملي لاريجاني الى موضوع الحج قائلا، انه يشكل اكبر مناسبة انسانية واسلامية في سياق حل معضلات المسلمين بل العالم اجمع؛ معربا عن اسفه لعدم توظيف الطاقات الكامنة في هذه المناسبة العظمى؛ وذلك بسبب الحكام هناك الذين يحولون دون تحقيق هذه الاهداف.