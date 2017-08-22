أعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي بانه سيتم تشكيل هيئة للاشراف على تنفيذ السياسات العامة للبلاد.

وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء قدم رضائي تقريرا شاملا عن اداء مجمع تشخيص مصلحة النظام على مدى الاعوام الـ 25 الماضية واشار الى دور ومسؤوليات المجمع واضاف، ان مجمع التشخيص بادر خلال نحو ربع قرن الى حل المعضلات والخلافات بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الاسلامي وبناء عليه تمت المصادقة على 292 قرارا من ضمنها 187 حالة خلافية.

ولفت رضائي الى اهمية ودور السياسات العامة، وقال: بشأن السياسات العامة للبيئة لابد ان أقول ان السيدة ابتكار قرأت أكثر البيانات تنوعا في ملتقى بباريس، حيث طلب الضيوف نسخة منه.. وأما السياسات العامة المرتبطة بالمادة 44 من الدستور الايراني (المرتبطة بالنظام الاقتصادي للبلاد) فقد أوجدت انفراجة في البلاد حيث تمكن القطاع الخاص انطلاقا منها من الدخول في مسار، لم يكن متيسراً قبل ذلك.

وأشاد رضائي بدور المرحوم آية الله هاشمي رفسنجاني في رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، وإدارته لاجتماعات المجمع وتحديد السياسات العامة، مبينا ان الإمام الخميني (رض) أوعز بتشكيل المجمع من اجل الخروج من الطرق المسدودة ورفع مستوى فاعلية النظام، وصرح أنه مع تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام لم يعد هناك اي موضوع يمكن ان يصل الى طريق مسدود.

وأوضح ان جميع الأجهزة وبعد إبلاغ السياسات العامة مكلفة باتخاذ قراراتها بناء على هذه السياسات.. إذ أن مصادقات المجلس الاعلى للامن القومي والبرلمان ومجلس الثورة الثقافية وسائر مؤسسات الثورة يجب ان تكون في إطار السياسات العامة.

وتطرق رضائي الى موضوع إشراف مجمع تشخيص مصلحة النظام على السياسات العامة، وقال: إن مراجعة الدستور هو احد القضايا التي يجب تشكيل هيئة خاصة لها، ويجب ان يحضر فيها جميع الاعضاء الحقيقيين بالمجمع البالغ عددهم 38 عضوا.. لذلك اذا رأى قائد الثورة أن من الضروري تغيير بعض النقاط في الدستور، فإنه يحول ذلك الى هيئة الدستور، ويتم إعدادها للاستفتاء.

كما أعلن رضائي عن تنظيم عناوين جديدة للسياسات العامة للنظام، لافتا الى ان مجمع تشخيص مصلحة النظام سيكون له منظومة جديد ونظام داخلي جديد للإشراف.

وبشأن زيارة اللواء باقري رئيس الاركان العامة الايرانية الى تركيا ومكاسب هذه الزيارة، قال رضائي: هناك تطور هام في المنطقة ومحاولة لانفصال شمال العراق، وهذه القضية أوجدت مخاوف لدى الدول المجاورة لإيران، لأن هذا الحدث سيكون بداية لموجة من انعدام الامن والاستقرار.

وبيّن رضائي ان السياسات العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد انه لا ينبغي تغيير الحدود الجغرافية لأي بلد، وقال: بما ان هذا الحدث (انفصال شمال العراق) يتعارض مع السياسات العامة، فقد تمت هذه الزيارة بموافقة المجلس الاعلى للامن القومي وبقرار من قائد الثورة المعظم، وقد أثبتت زيارة اللواء باقري أننا جادون في هذا الموضوع بأنه لا ينبغي تغيير الحدود في المنطقة.

وردا على سؤال: هل يتم إعداد تقارير عن مدى التزام مختلف الحكومات بالسياسات العامة للنظام؟ قال رضائي: ان موضوع الرقابة سيكون جادا في هذه الفترة، وسنعد تقارير بهذا الشأن.

واعتبر امين مجمع تشخيص مصلحة النظام ان موضوع الاتفاق النووي وصفة توتال تعد من القرارات الرئيسية في البلاد، وقال: سندرس ارتباطها مع السياسات العامة، وإذا توصلنا الى نتيجة ان من الضروري ان نمارس دورا رقابيا على هذه المشاريع العامة، فسنعلن ذلك الا اننا ليس لدينا قرارات في هذا المجال في الوقت الراهن.